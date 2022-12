Milestone Technologies, Inc. se réjouit de l'investissement stratégique du Groupe Halifax

FREMONT, Californie--(BUSINESS WIRE)--Milestone Technologies Inc. (« Milestone »), un fournisseur mondial de services de TI de premier plan, a annoncé que le Groupe Halifax (« Halifax »), une société d'investissement privé du marché intermédiaire qui s'associe à la direction pour investir dans des entreprises de premier plan, a réalisé un investissement de contrôle dans Milestone. De plus, Two Sigma Impact, une société de capital-investissement axée sur l'utilisation de la science et de la technologie des données pour stimuler l'engagement des employés, a fait un investissement minoritaire, et H.I.G. Capital continuera à maintenir une participation dans Milestone.

Le nouvel investissement donnera à Milestone la possibilité de continuer à accélérer et à exécuter la vision stratégique de l'entreprise, qui consiste à créer une culture axée sur les employés et à élargir sa gamme de services et de solutions.

« Nous sommes ravis de nos nouveaux partenaires et de la vision commune que nous avons pour la prochaine étape de la croissance de Milestone. L'investissement que font Halifax et Two Sigma Impact nous fournira le capital et les ressources stratégiques nécessaires pour accélérer la croissance de Milestone et mieux servir nos employés et nos clients à l'échelle mondiale, » a déclaré Sameer Kishore, Président et PDG de Milestone. « Au moment où nous poursuivons sur la voie que nous avons entamée avec H.I.G. Capital il y a sept ans, nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux partenaires. »

David Bard, Associé chez Halifaxès, a pour sa part déclaré : « Nous nous considérons privilégiés de nous associer à Sameer et à l'équipe de Milestone. Ils ont prouvé qu'ils étaient une équipe de gestion de premier ordre avec une histoire impressionnante à raconter. Halifax a construit une thèse solide et un ensemble de relations exécutives autour des services informatiques, que nous souhaitons mettre à profit pour aider Milestone à développer et accélérer encore son formidable succès à ce jour. »

Andrey Vakhovskiy, Directeur général de H.I.G. Capital, a déclaré : « Sameer et l'équipe de Milestone ont fait un excellent travail en exécutant des initiatives stratégiques et en faisant croître l'entreprise. Nous avons apprécié notre partenariat avec l'équipe Milestone et nous sommes impatients de participer au succès continu de la société en tant qu'investisseur minoritaire aux côtés de Halifax. »

À propos de Milestone

Milestone Technologies, Inc. est un fournisseur mondial de services informatiques basé dans la Silicon Valley et fournit des solutions diverses depuis 1997, aidant des centaines de grandes entreprises à fournir des technologies dans le monde entier. La société emploie plus de 3 100 professionnels du secteur, sert plus de 200 clients et opère dans plus de 31 pays différents. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://milestone.tech/ et suivre Milestone Technologies sur LinkedIn.

À propos du Groupe Halifax

Fondé en 1999, le Groupe Halifax est une société d'investissement privé qui s'associe à des gestionnaires et à des entrepreneurs pour recapitaliser et investir dans des entreprises du marché intermédiaire inférieur dont la valeur totale se situe généralement entre 100 et 300 millions de dollars. Halifax se spécialise dans les recapitalisations, les scissions d'entreprises et les rachats par les cadres et investit dans divers secteurs, notamment la santé et le bien-être, les services commerciaux externalisés et le franchisage. La société a son siège à Washington, D.C. et possède un bureau à Raleigh, NC. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://thehalifaxgroup.com/

À propos de Two Sigma Impact

Two Sigma Impact est une société de Two Sigma. Sa mission est de combiner la propriété active, fondée sur des principes, et la science des données dans le but d'obtenir des rendements supérieurs et des résultats sociaux positifs. L'équipe de Two Sigma Impact se concentre sur l'impact sur la main-d'œuvre où elle prévoit que des investissements novateurs et réfléchis dans les humains conduiront à une amélioration de l'expérience des employés, de la productivité et des rendements financiers à long terme. En tant que partie intégrante de Two Sigma, Two Sigma Impact possède une expertise en science des données, en technologie et dans un éventail de spécialités d'entreprise, et cherche à soutenir les entreprises de son portefeuille avec ces ressources.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est une société mondiale d'investissement en capital-investissement et en actifs alternatifs de premier plan, avec plus de 52 milliards de dollars de capitaux propres sous gestion. Basée à Miami, avec des bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro et Sao Paulo, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, grâce à une approche flexible, axée sur les opérations et à valeur ajoutée. Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 300 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires combiné dépasse les 30 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.higcapital.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.