Milestone Technologies, Inc. begrüßt strategische Investition der Halifax Group

FREMONT, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Wie der führende globale IT-Dienstleister Milestone Technologies Inc. („Milestone“) mitteilte, hat The Halifax Group („Halifax“), eine Private-Equity-Gesellschaft für das mittlere Marktsegment, die in Kooperation mit seinem Management in marktführende Unternehmen investiert, eine Kontrollbeteiligung an Milestone abgeschlossen. Darüber hinaus tätigte Two Sigma Impact, eine Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf der Nutzung von Datenwissenschaft und Technologien zur Förderung des Mitarbeiterengagements eine Minderheitsbeteiligung getätigt. H.I.G. Capital wird auch künftig eine Kapitalbeteiligung an Milestone halten.

Die jüngste Investition wird Milestone ermöglichen, seine strategische Vision schneller umzusetzen, eine mitarbeiterorientierte Kultur aufzubauen und sein Angebot an Dienstleistungen und Lösungen zu erweitern.

„Wir sind sehr erfreut über unsere neuen Partner und unsere gemeinsame Vision für die nächste Wachstumsphase von Milestone. Die Investition von Halifax und Two Sigma Impact wird uns das Kapital und die strategischen Ressourcen bereitstellen, um das Wachstum von Milestone zu beschleunigen und unsere Mitarbeiter und Kunden weltweit besser zu bedienen“, so Sameer Kishore, President und CEO bei Milestone. „Wir setzen den Weg fort, den wir mit H.I.G. Capital vor 7 Jahren eingeschlagen haben, und heißen unsere neuen Partner herzlich willkommen.“

David Bard, Partner bei Halifax, kommentiert: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sameer und dem Milestone-Team. Sie haben bereits gezeigt, dass sie ein überragendes Managementteam sind, das eine beeindruckende Geschichte zu erzählen hat. Halifax hat eine starke Geschäftsphilosophie und eine Reihe von Beziehungen zu Führungskräften im Segment der IT-Dienstleistungen entwickelt, die wir nutzen wollen, um Milestone dabei zu unterstützen, auf dem bisherigen beeindruckenden Erfolg weiter aufzubauen.“

Andrey Vakhovskiy, Managing Director bei H.I.G. Capital, erklärt: „Sameer und das Milestone-Team haben hervorragende Arbeit bei der Umsetzung strategischer Initiativen und der Förderung des Geschäftswachstums geleistet. Wir haben die Partnerschaft mit dem Milestone-Team sehr genossen und freuen uns darauf, als Minderheitsinvestor an der Seite von Halifax am weiteren Erfolg des Unternehmens mitzuwirken.“

Über Milestone

Milestone Technologies, Inc. ist ein globaler IT-Dienstleister mit Sitz im Silicon Valley, der seit 1997 ein breites Spektrum an Lösungen anbietet und weltweit Hunderte von Marktführern bei der Bereitstellung von Technologien unterstützt. Das Unternehmen beschäftigt über 3.100 Branchenexperten, betreut über 200 Kunden und ist in mehr als 31 Ländern tätig. Weitere Informationen unter https://milestone.tech/. Folgen Sie Milestone Technologies auf LinkedIn.

Über The Halifax Group

Die 1999 gegründete The Halifax Group ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in Zusammenarbeit mit Managern und Unternehmern Firmen des unteren Mittelstands mit einem Gesamtwert zwischen 100 und 300 Millionen US-Dollar rekapitalisiert und Investitionen in sie tätigt. Halifax ist auf Rekapitalisierungen, Corporate Carve-outs und Management-Buy-outs spezialisiert und investiert in einer Reihe von Branchen, unter anderem in Gesundheit und Wellness, ausgelagerte Dienstleistungen und Franchising. Die Firma hat ihren Sitz in Washington, D.C., und unterhält eine Niederlassung in Raleigh, North Carolina, USA. Weitere Informationen finden Sie unter https://thehalifaxgroup.com/

Über Two Sigma Impact

Two Sigma Impact ist ein Unternehmen von Two Sigma, das sich dem Ziel widmet, aktives, prinzipientreues Eigentum und Datenwissenschaft zu verbinden, um attraktive Renditen und positive soziale Ergebnisse zu generieren. Das Team bei Two Sigma Impact ist auf die Entwicklung der Mitarbeiterbeziehung spezialisiert und davon überzeugt, dass innovative und überlegte Investitionen in Menschen zu einem verbesserten Mitarbeitererlebnis, höherer Produktivität und langfristigen finanziellen Erträgen führen. Als Teil von Two Sigma verfügt Two Sigma Impact über Know-how in den Bereichen Datenwissenschaft, Technologie und weiteren Spezialgebieten und strebt an, seine Portfoliounternehmen mit diesen Ressourcen zu unterstützen.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. Capital ist ein weltweit führendes Unternehmen für Private Equity und alternative Anlagen mit einem verwalteten Eigenkapital von mehr als 52 Milliarden US-Dollar. Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogota, Rio de Janeiro und São Paulo ist H.I.G. auf die Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, betriebsorientierten und wertschöpfenden Ansatz. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert und diese geführt. Das derzeitige Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatzerlös von über 30 Milliarden# US-Dollar. Weitere Informationen unter https://www.higcapital.com/.

