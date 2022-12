HAYWARD, Californië--(BUSINESS WIRE)--Mawi DNA Technologies (Mawi), een bedrijf in medische hulpmiddelen dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor het verzamelen van biologische monsters, heeft vandaag aangekondigd dat het een Memorandum of Understanding (MoU)-overeenkomsten heeft ondertekend met het Marokkaanse ministerie of Investment, Convergence en Evaluation of Public Policies (MICEPP) en met het Marokkaanse Ministry of Industry and Commerce (MIC) om een joint venture met Mawi’s lokale partner BIOTESSIA te verkennen om een ultramoderne productiefaciliteit in Marokko op te richten om de Afrikaanse markt te bedienen. De nieuwe faciliteit zou helpen voorzien in de behoefte van Afrika aan soevereiniteit en toegankelijkheid op het gebied van gezondheid, en Marokko werd als locatie gekozen omdat het ook kan fungeren als een lanceerplatform om Europese markten te bedienen.

