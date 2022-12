Mawi DNA Technologies et BIOTESSIA: accords avec deux ministères marocains concernant une coentreprise de production

HAYWARD, Californie--(BUSINESS WIRE)--Mawi DNA Technologies (Mawi), une société de technologie médicale axée sur le développement d’appareils innovants de collecte d’échantillons biologiques, a annoncé aujourd’hui avoir signé des protocoles d’accord avec le ministère marocain de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques (MICEPP) ainsi qu’avec le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce (MIC) pour étudier la possibilité de former une co-entreprise avec BIOTESSIA, le partenaire local de Mawi, afin d’établir au Maroc un centre de production à la pointe de la technologie qui desservirait le marché africain. La nouvelle installation contribuerait à répondre aux besoins de l’Afrique en termes de souveraineté et d’accessibilité aux soins de santé. Le Maroc a été choisi comme site de cette installation parce qu’il peut également servir de base pour desservir les marchés européens.

« Nous sommes ravis de cette opportunité de nous développer en Afrique grâce à notre joint-venture avec BIOTESSIA. Nous pensons que notre technologie offre des solutions exclusives parfaitement adaptées aux défis de la collecte d’échantillons biologiques viables dans tout le continent africain, a déclaré le Dr Bassam El Fahmawi, PDG de Mawi DNA Technologies. La technologie de base de Mawi permet de procéder à une collecte universelle auprès des membres de la famille en garantissant la stabilité à long terme des échantillons collectés dans une large gamme de températures. Elle élargit l’accès à pratiquement tous les segments de la population, indépendamment de la situation géographique ou de la localisation. Ainsi, du fait de la diversité accrue des échantillons disponibles, les résultats potentiels pour la santé s’en trouvent améliorés.»

Mawi a développé iSWAB-Microbiome-EL, un produit largement utilisé dans le monde entier pour les tests de surveillance, à l’échelle des populations, de la propagation des maladies infectieuses, notamment du Covid-19 et de ses variants. L’iSWAB-Microbiome-EL, qui possède des propriétés uniques d’inactivation virale et de formation non toxique, permet aux laboratoires de se passer de l’étape d’extraction de l’ARN, d’où une réduction des coûts et une augmentation du débit des tests. Outre son large portefeuille de technologies iSWAB de collecte d’échantillons d’ADN, d’ARN, de cellules intactes et de microbiome de mammifères (fèces, sol, surface et peau), Mawi dispose également de la technologie HemaSure-OMICS de prélèvement de sang total qui permet d’isoler l’ARN, le CTC, l’ADNc et l’ADN génomique à partir d’un seul échantillon. La technologie de prélèvement sanguin HemaSure de Mawi est déjà utilisée au Kenya pour la surveillance du VIH dans le cadre d’un programme financé par USAID.

« Les négociations avec BIOTESSIA et Mawi DNA ont été très prometteuses et propices à l’accélération du projet de construction d’une unité de fabrication au Maroc», a déclaré Mohcine Jazouli, ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques.

« Ce projet s’inscrit dans la vision du Royaume du Maroc d’attirer les investissements étrangers et d’engager pleinement la diaspora marocaine dans des domaines multisectoriels, tels que l’amélioration de la santé en Afrique. Cette volonté se concrétisera grâce à la technologie de prélèvement biologique exclusive et innovante proposée par Mawi DNA. BIOTESSIA est une entreprise dont la stratégie et la vision sont centrées sur la satisfaction des besoins de santé de chaque citoyen grâce à la détection précoce des maladies. Cette co-entreprise est alignée sur la réforme sanitaire dirigée par Sa Majesté le Roi du Maroc», a ajouté le Dr Hanane Chaibainou, DNP, PDG de BIOTESSIA.

À propos de Mawi DNA Technologies

Fondée en 2013, Mawi DNA Technologies a développé et commercialisé la technologie iSWAB, un système innovant de collecte d’échantillons biologiques. La mission de Mawi consiste à préserver l’intégrité des échantillons recueillis n’importe où dans le monde à température ambiante en garantissant une véritable diversité des échantillons dans n’importe quelle zone géographique ou segment de population. Chez Mawi, The Future of Biosampling is Here™ (l’avenir du bio-échantillonnage est déjà là) Pour plus d’informations, visitez le site Web www.mawidna.com et suivez la Société sur LinkedIn et Twitter.

