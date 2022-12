Master in Digital Finance: al via la prima edizione del Master di Reply realizzato in collaborazione con POLIMI Graduate School of Management.

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--POLIMI Graduate School of Management, la business school del Politecnico di Milano e Reply, società che ha fatto dell’innovazione e della specializzazione tecnologica la propria bandiera, uniscono le forze per creare un percorso di formazione di eccellenza volto a preparare i professionisti di cui l’industria ha bisogno per affrontare le sfide del futuro.

Sono infatti aperte le iscrizioni al Master di POLIMI Graduate School of Management in “Digital Finance” che si propone di offrire a studenti altamente qualificati una specializzazione professionale nei servizi finanziari (fintech ed insurtech) con un approccio pratico ed esperienziale all’innovazione e alle nuove tecnologie: Artificial Intelligence, Machine Learning e Cloud.

Il Master, in partenza ad aprile 2023 e di una durata di 18 mesi, prevede una serie di corsi introduttivi relativi al Business Management e ai Financial Services seguiti da un percorso di specializzazione volto a formare tecnici esperti nelle tecnologie digitali più moderne (es. Cloud, AI, ML, Blockchain, etc.) nel contesto del mercato dei Financial Services.

Le lezioni si svolgeranno in modalità online con un modello executive (erogazione delle lezioni il venerdì e il sabato per circa 2 weekend al mese) e vedranno l’alternarsi di professori di POLIMI Graduate School of Management e specialisti Reply in una combinazione di lezioni teoriche, laboratori, hackathon ed esperienze di progetto. Il percorso prevederà anche degli incontri (2 o 3 nel corso del programma) in presenza presso i laboratori del Politecnico di Milano o presso gli uffici di Reply. Nella parte finale del percorso, gli studenti svolgeranno un project-work di 6 mesi presso Reply, dove potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite lavorando all’interno di team impegnati su progetti reali. L’intero percorso è in lingua inglese e aperto alla partecipazione internazionale.

Il Master, alla sua prima edizione, si rivolge a studenti in possesso di una laurea triennale o magistrale in Computer Science, Computer Engineering, Cybersecurity, Automation Engineering, Electronics Engineering e Telecommunication Engineering conseguita entro il 31 marzo 2023 per lauree triennali, o entro il 31 luglio 2023 per lauree magistrali.

Tutti gli studenti che supereranno il processo di selezione, condotto da Reply, saranno assunti da Reply che si impegna anche a sostenere i costi di partecipazione al Master stesso.

I posti disponibili sono 50 ed è possibile inviare le candidature attraverso il sito master.reply.com. Le candidature saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 13 marzo 2023.

Maggiori informazioni disponibili al sito master.reply.com.

°°°

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

POLIMI GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT

In POLIMI Graduate School of Management ispiriamo i business leader di domani e le aziende in cui lavorano, consapevoli di poter giocare un ruolo cruciale per creare un futuro migliore per tutti. Crediamo infatti che l’educazione abbia un’importanza fondamentale, in quanto fornisce ai leader di domani quelle skill e quell’esperienza di cui avranno bisogno per affrontare le sfide più importanti per la nostra società. La nostra Scuola, nata oltre 40 anni fa a Milano come MIP Politecnico di Milano, è oggi una Società Consortile per Azioni senza scopo di lucro, composta dall’Ateneo e da un gruppo di aziende leader, italiane e internazionali. Offriamo più di 40 master, tra cui anche MBA ed Executive MBA, un catalogo di oltre 200 programmi open, e percorsi formativi su misura per le aziende. Siamo innovativi e vogliamo esserlo sempre di più. È per questo che oggi il nostro Online MBA è riconosciuto tra i migliori al mondo e la componente digitale è presente in tutta la nostra offerta formativa. Come parte della School of Management, siamo tra le poche scuole nel mondo ad aver conseguito l’accreditamento “Triple Crown”. Con oltre 15.000 Alumni e 3.000 studenti ogni anno, la nostra è una community ampia, innovativa e imprenditoriale, composta da persone e partner. Per noi, le relazioni rappresentano una fonte di arricchimento, innovazione e ispirazione costanti, sia dal punto di vista personale che professionale. Per noi, il tema della sostenibilità è veramente importante e per questo ci impegniamo per costruire un futuro migliore, più equo, inclusivo e consapevole. Lo facciamo con progetti e iniziative capaci di massimizzare il nostro impatto positivo sulla società. Per questo, nel 2020 siamo stati la prima Business School europea a ricevere la certificazione B Corp. www.gsom.polimi.it