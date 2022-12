Master in Digital Finance: aftrap van de eerste editie van de Reply Master in samenwerking met de POLIMI Graduate School of Management

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--POLIMI Graduate School of Management, de business school van de Technische Universiteit van Milaan en Reply, een bedrijf dat van innovatie en technologische specialisatie zijn paradepaardje heeft gemaakt, bundelen hun krachten om een opleidingstraject voor topkwaliteit te ontwikkelen gericht op het voorbereiden van de professionals die de branche nodig heeft om toekomstige uitdagingen tegemoet te treden.

Aanmelding is vanaf nu mogelijk voor de POLIMI Graduate School of Management Master's in "Digital Finance" die hooggekwalificeerde studenten een professionele specialisatie in financiële dienstverlening (fintech en insurtech) biedt met een praktische en ervaringsgerichte benadering van innovatie en nieuwe technologieën zoals: kunstmatige intelligentie, machine learning en cloud.

De postdoctorale opleiding start in april 2023 en duurt 18 maanden. De master bestaat uit een aantal introductiecursussen over business management en financiële dienstverlening, gevolgd door een specialisatiecursus toegespitst op het opleiden van technische experts in de nieuwste digitale technologieën (bijv. Cloud, AI, ML, enz.) die van toepassing zijn op de markt voor financiële dienstverlening.

De lessen worden online gegeven op basis van een uitvoerend model (de lessen worden op vrijdag en zaterdag gegeven, gedurende ongeveer 2 weekenden per maand) en de docentenvakgroep bestaat uit een mix van docenten van de POLIMI Graduate School of Management en Reply-specialisten voor een combinatie van theorielessen, workshops, hackathons en projecten. De cursus omvat ook contactbijeenkomsten (2 of 3 tijdens het gehele programma) in de laboratoria van de Technische Universiteit van Milaan of in één van de kantoren van Reply. In de laatste fase van de cursus voeren de studenten een werkproject van 6 maanden uit bij Reply, waar ze de kennis opgedaan tijdens de lessen in praktijk brengen door in groepen te werken aan concrete projecten. De cursus wordt volledig in het Engels gegeven en is ook geschikt voor internationale kandidaten.

De eerste editie van de master is bedoeld voor studenten met een bachelor- of masterdiploma in computerwetenschappen, computertechniek, cybersecurity, automatiseringstechniek, elektrotechniek of telecommunicatietechniek die uiterlijk op 31 maart 2023 moeten zijn behaald voor een 3-jarige opleiding, of uiterlijk op 31 juli 2023 voor een masteropleiding.

Reply heeft toegezegd alle kandidaten in dienst te nemen die met succes solliciteren en het inschrijfgeld te betalen voor de master van studenten die het aanbod accepteren.

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar en aanmeldingen kunnen worden verstuurd via de officiële website: master.reply.com. Aanmeldingen worden geaccepteerd totdat alle beschikbare plaatsen zijn opgevuld, of tot de deadline op 13 maart 2023.

Voor meer informatie, ga naar: master.reply.com.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven definieert en ontwikkelt Reply bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe modellen van AI, big data, cloud computing, digitale media en het internet der dingen. Reply levert advies, systeemintegratie en digitale diensten aan organisaties in de telecom en media; industrie en diensten; banken en verzekeringen; en publieke sectoren. www.reply.com

POLIMI GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT

De POLIMI Graduate School of Management biedt zinvolle trajecten voor toekomstige zakelijke leiders en de bedrijven waaraan zij leiding zullen geven, vanuit de visie dat we een centrale rol moeten spelen bij het vormgeven van een betere wereld voor iedereen. Gevestigd in Milaan, het belangrijkste zakencentrum van Italië, werd onze school meer dan 40 jaar geleden opgericht als MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business en is tegenwoordig een consortium zonder winstoogmerk bestaande uit de universiteit en een groep vooraanstaande Italiaanse bedrijven en multinationals. We bieden meer dan 40 masteropleidingen aan, waaronder MBA en EMBA, en een catalogus van meer dan 200 actieve programma's, naast opleidingen op maat voor bedrijven. We blijven innoveren en onze digitale leersystemen stellen ons in staat om gepersonaliseerde en continue leerervaringen naadloos te integreren in onze programma's, waardoor we wereldwijd tot de top van de Online MBA-ranglijsten behoren. Als onderdeel van de School of Management van Politecnico di Milano behoren wij tot de weinige "Triple Crown" geaccrediteerde scholen in de wereld. Met meer dan 15.000 alumni en 3.000 studenten per jaar zijn we een innovatieve en ondernemende gemeenschap die bestaat uit uiteenlopende mensen en partners. Wij zien de kracht van relaties als een constante bron van verrijking, innovatie en inspiratie, persoonlijk en professioneel. De POLIMI Graduate School of Management neemt duurzaamheid serieus en blijft werken aan een betere, bewustere, rechtvaardigere en meer inclusieve toekomst. In 2020 waren we de eerste Europese Business School die een B Corp gecertificeerd bedrijf werd. www.gsom.polimi.it/en/

