Master en Finance Digitale : lancement de la première édition du Master Reply en collaboration avec la POLIMI Graduate School of Management

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--POLIMI Graduate School of Management, l'école de commerce du Politecnico di Milano, et Reply, une entreprise qui a fait de l'innovation et de la spécialisation technologique son fleuron, s'associent pour créer un parcours de formation d'excellence, visant à préparer les professionnels dont l'industrie a besoin pour relever les défis du futur.

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le Master POLIMI Graduate School of Management en "Finance Digitale", qui vise à offrir aux étudiants hautement qualifiés une spécialisation professionnelle dans les services financiers (fintech et insurtech) avec une approche pratique et expérimentale de l'innovation et des nouvelles technologies : Intelligence artificielle, apprentissage automatique et cloud.

Débutant en avril 2023 et d'une durée de 18 mois, le master comprend une série de cours d'introduction à la gestion d'entreprise et aux services financiers, suivis d'un cours de spécialisation visant à former des experts techniques aux dernières technologies numériques (par exemple, Cloud, AI, ML, etc.) dans le contexte du marché des services financiers.

Les cours se dérouleront en ligne avec un modèle exécutif (dispense des cours les vendredis et samedis pendant environ 2 week-ends par mois) et verront alterner des professeurs de la POLIMI Graduate School of Management et des spécialistes de Reply dans une combinaison de cours théoriques, ateliers, hackathons et projets. Le cours comprendra également des réunions en personne (2 ou 3 au cours du programme) dans les laboratoires du Politecnico di Milano ou dans les bureaux de Reply. Dans la dernière partie du cours, les étudiants réaliseront un projet de travail de 6 mois chez Reply, où ils pourront mettre en pratique les connaissances acquises en classe en travaillant en équipe sur des projets réels. L'ensemble du cours est en anglais et ouvert à une participation internationale.

Le master, pour sa première édition, s'adresse aux étudiants titulaires d'une licence ou d'un master en informatique, en génie informatique, en cybersécurité, en génie de l'automatisation, en génie électronique et en génie des télécommunications obtenus avant le 31 mars 2023 pour les diplômes de trois ans, ou avant le 31 juillet 2023 pour les masters.

Reply s'engage à recruter tous les candidats dont la candidature a été retenue et prend en charge les frais de participation au Master pour ceux qui acceptent l'offre d'emploi.

Il y a 50 places disponibles et les candidatures peuvent être envoyées via master.reply.com. Les candidatures seront acceptées jusqu'à ce que toutes les places disponibles soient attribuées et, en tout état de cause, au plus tard le 13 mars 2023.

Plus d'informations disponibles sur master.reply.com.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de big data, de cloud computing, de médias numériques et d'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. http://www.reply.com

POLIMI GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT

À la POLIMI Graduate School of Management, nous inspirons les chefs d'entreprise de demain et les sociétés dans lesquelles ils travaillent, sachant qu'ils peuvent jouer un rôle crucial dans la création d'un avenir meilleur pour tous. En effet, nous pensons que l'éducation est d'une importance fondamentale, car elle fournit aux dirigeants de demain les compétences et l'expérience dont ils auront besoin pour relever les défis les plus importants auxquels notre société est confrontée. Notre école, fondée il y a plus de 40 ans à Milan sous le nom de MIP Politecnico di Milano, est aujourd'hui un consortium par actions à but non lucratif, composé de l'université et d'un groupe de grandes entreprises italiennes et internationales. Nous proposons plus de 40 diplômes de master, dont des MBA et des Executive MBA, un catalogue de plus de 200 programmes ouverts et des cours de formation sur mesure pour les entreprises. Nous sommes innovants et voulons l'être toujours plus. C'est pourquoi aujourd'hui notre Online MBA est reconnu comme l'un des meilleurs au monde et que la composante numérique est présente dans toutes nos offres de formation. Faisant partie de la School of Management, nous sommes l'une des rares écoles au monde à avoir obtenu l'accréditation "Triple Crown". Avec plus de 15 000 anciens élèves et 3 000 étudiants chaque année, nous formons une grande communauté de personnes et de partenaires, innovante et entreprenante. Pour nous, les relations sont une source d'enrichissement, d'innovation et d'inspiration constante, tant sur le plan personnel que professionnel. Pour nous, la question de la durabilité est vraiment importante et nous nous efforçons de construire un avenir meilleur, plus équitable, plus inclusif et plus conscient. Nous le faisons avec des projets et des initiatives qui maximisent notre impact positif sur la société. C'est pourquoi, en 2020, nous avons été la première école de commerce européenne à recevoir la certification B Corp. www.gsom.polimi.it/en/