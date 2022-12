Shufti Pro selecionada para otimizar conformidade de KYC para LMG Gaming em Porto Rico

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A Shufti Pro, inovadora em soluções de verificação de identidade, anunciou hoje que a plataforma de apostas ApuestaPR da LMG Gaming (LMGG), que recebeu recentemente a licença para apostas esportivas da Comissão de Jogos de Porto Rico, escolheu a Shufti Pro para capacitar seus processos de Conheça seu Cliente (KYC, Know Your Customer) e de verificação de identidade (IDV, Identity verification). A ApuestaPR utilizará a Shufti Pro para criar um processo de verificação simples, instantâneo e ininterrupto que garantirá a conformidade com os regulamentos locais de jogos de aposta, proporcionando uma experiência rápida e sem interrupções de ativação dos clientes.

A ApuestaPR é uma nova atuante na indústria de jogos do Porto Rico que deve lançar sua plataforma de apostas esportivas de varejo em 2023. Para estar em conformidade com os regulamentos de jogos do Porto Rico, a empresa deve conduzir uma análise holística dos clientes para verificar suas identidades antes que eles façam suas apostas na plataforma.

A ApuestaPR reconheceu que precisava de uma solução robusta de KYC e IDV que pudesse fornecer esses serviços de forma rápida e precisa, combinada com a melhor experiência ao cliente, e que garantirá conformidade à medida que os regulamentos se desenvolvem e a plataforma atrai novos clientes. Seguindo as recomendações de seus outros parceiros de confiança, a ApuestaPR selecionou a Shufti Pro com base na sua adaptabilidade, excelência em atendimento ao cliente e habilidade de impulsionar eficiências internas.

"Ao lançar uma nova plataforma de apostas, é necessário garantir conformidade robusta e uma experiência ao cliente sem contratempos desde o início. Foi essencial termos selecionado uma provedora de KYC e IDV de confiança com experiência comprovada na indústria de jogos que se integrasse facilmente ao ecossistema dos nossos parceiros”, afirmou Winter Horton, sócio da LMGG. “As soluções de KYC e IDV da Shufti Pro oferecerão a experiência perfeita para nossos clientes de apostas e nos permitirão focar em outras funções críticas do negócio à medida que construímos a principal plataforma de apostas esportivas no Porto Rico.”

Com a Shufti Pro, a ApuestaPR pode realizar KYC sólido em segundos, permitindo que os clientes comecem a apostar mais rápido ao se cadastraram na plataforma. A Shufti Pro fará parte da rede de parceiros de confiança da ApuestaPR, que inclui White Hat Gaming e Kambi.

“Como a indústria em geral, a indústria de jogos porto-riquenha tem regulamentos rigorosos, fazendo com que seja necessário que qualquer plataforma tenha processos robustos de KYC e IDV desde o início”, afirmou Patrick Kelly, chefe de vendas nas Américas da Shufti Pro. “A ApuestaPR contará com as soluções de KYC e IDV alimentadas por IA da Shufti Pro desde o dia do seu lançamento para verificar a identificação em segundos durante o processo de ativação do cliente e cumprir todas as leis locais. Estamos animados para trabalhar com a ApuestaPR e seu impressionante ecossistema de parceiros à medida que eles lançam sua empolgante plataforma de apostas para proporcionar uma experiência de apostas sem igual.”

Sobre a Shufti Pro

A Shufti Pro é provedora de serviços de verificação de identidade e oferece serviços de KYC, KYB e AML para ajudar negócios globais a integrarem e administrarem clientes legítimos. Com sede no Reino Unido, a empresa tem 6 escritórios regionais e lançou 17 produtos IDV diferentes desde sua abertura em 2017. Com a capacidade de verificar mais de 10.000 documentos de identidade em mais de 150 idiomas, a Shufti Pro atende clientes em mais de 230 países e territórios.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.