net group accélère l’approche client axée sur les données avec Hansen

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX : HSN), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications, est heureux d’annoncer un nouvel accord avec un client de longue date, net group. Selon les termes de cet accord, Hansen fournira la dernière version de Hansen CCB au fournisseur de télécommunications, ce qui permettra d’améliorer les capacités de service client, de facturation et de gestion des produits pour net group.

Avec un niveau de complexité plus élevé dans l’environnement commercial et plus de volumes de données créés que jamais auparavant, il incombait à net group d’intégrer une solution qui non seulement génère de nouvelles offres pour les clients, mais s’intègre également de manière transparente à leur infrastructure existante, et aide à pérenniser l’organisation tandis qu’elle évolue dans le paysage du marché dans les années à venir. Avec Hansen CCB, net group pourra consolider son infrastructure système sous-jacente et offrir une meilleure expérience de client final. Hansen CCB, qui fait partie de la suite Hansen pour les communications, la technologie et les médias, offre une tarification, une facturation et un service client flexibles pour les fournisseurs de services de communications et de médias payants.

Dirk Moysich, PDG de net group et net services, déclare : « Chez net group, nos activités et en particulier le marché de la fibre sont en pleine croissance. Nous continuons de voir des opportunités très encourageantes sur le marché de la fibre. En tant que tel, nous avions besoin d’un système automatisé et intégré qui offre une vue complète de grands volumes de toutes les données clients et commerciales, en plus de gérer un grand nombre de commandes clients. Avec Hansen, qui s’est avéré être un partenaire inestimable dans notre parcours depuis 2004, nous savions que le renforcement de cette relation avec la dernière version de Hansen CCB nous offrirait une position forte sur le marché client de demain. »

David Castree, président de la division Communications, technologie et médias chez Hansen, déclare : « Avec une relation qui s’étend sur près de deux décennies, nous sommes ravis de continuer à être le partenaire logiciel de choix de net group, car la société cherche à améliorer l’expérience client grâce à une interaction cohérente et de haute qualité, et à apporter rapidement de nouveaux services sur le marché grâce à une approche centrée sur les données, le tout mis à disposition par Hansen CCB. »

Pour plus d’informations sur Hansen Technologies, rendez-vous sur www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert plus de 600 clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansencx.com

À propos de net group Beteiligungen GmbH & Co. KG

En tant que prestataire de services d’externalisation actif au niveau international basé à Flensburg, net group Beteiligungen GmbH & Co. KG couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des solutions de communication basées sur le réseau. Les services du groupe incluent des produits Internet, de téléphonie et de télévision, des services à valeur ajoutée, la gestion des abonnements, la facturation, des solutions CRM et la gestion des comptes clients.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.netgroup-beteiligungen.de/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.