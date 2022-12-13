战略新合作！移远通信联合中国移动，为高精度定位终端提供一站式解决方案

移远通信与中国移动携手为行业客户提供“模组+算法+服务”的一站式高精定位解决方案，通过RTK等技术更高效地为各行业提供位置服务。 (图示：美国商业资讯)

移远通信与中国移动携手为行业客户提供“模组+算法+服务”的一站式高精定位解决方案，通过RTK等技术更高效地为各行业提供位置服务。 (图示：美国商业资讯)

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着定位技术的进步，自动驾驶、精准农业、共享经济及传统监测、测绘等行业将迎来井喷式增长，各行各业对定位精度的要求越来越高，亚米级、厘米级甚至毫米级的定位精度成为了行业发展的重要基础。作为在物联网领域深耕十余年的资深模组厂商，移远通信已拥有广泛的GNSS定位模组产品线，其中支持高精度定位的产品已在车载、共享出行等多个领域实现量产。

为进一步满足垂直行业对高精度定位服务的需求，移远通信与中国移动整合优势资源，携手为行业客户提供“模组+算法+服务”的一站式高精定位解决方案，通过RTK（实时动态载波相位差分技术）等技术更高效地为各行业提供位置服务。

在该解决方案中，最突出的是采用了网络RTK技术。众所周知，RTK是实现高精定位的关键技术，而网络RTK在成本、作业距离等方面优势明显，在各行业中的应用越来越广泛。

强强联合，携手推出终端+网络RTK一体化产品

高精定位是国家数字化战略的基础设施，市场潜力巨大。作为国内重要的运营商之一，在国家政策的推动下，中国移动积极部署高精度定位网络设施，建成了全球最大的一张覆盖全国的CORS（Continuously Operating Reference Stations，持续运行参照基站）网络，能够全天候、全区域地为用户提供安全可靠的网络RTK服务。CORS基站网络采用全星系、全频段定位模组及扼流圈天线，通过专网数据传输，可有效保证基站数据的准确性和安全性，为相关行业应用提供可靠的RTK定位精度服务。

作为中国移动重要的合作伙伴，移远通信依托中国移动CORS网络推出了“模组+算法+服务”一站式高精定位解决方案，能够更高效地利用RTK算法及GNSS解算等技术，为高精定位产业提供模组及相关技术支持，后续双方就云网端技术进行开发合作，打造云端一体化终端，实现服务与终端的最佳匹配。

为了给终端用户带来更好的定位服务体验，移远通信与中国移动还携手进行了平台层面的对接，打造了终端+服务一体化管理平台，目前已实现下单管理、流量查询、工单维护、设备状态查询等操作，方便相关管理人员对设备及服务的管理。

同时，依托中国移动在国内的用户基础以及移远通信在通信模组、定位模组方面的领先优势，移远通信可为客户提供定位通信一体化终端集成服务，客户还可选用“定位服务+流量套餐包+终端”的业务模式，进一步降低系统集成门槛，为用户提供更便捷、更具性价比的产品和服务。

两大系列定位模组加持，一站式满足用户需求

此前，移远通信支持RTK技术的LG69T系列及LC29H系列高精度定位模组一经推出，便得到了市场的高度认可，现在有了网络RTK服务的加持，从模组到算法到服务，移远通信都能一站式提供支持，大大减少了客户在终端开发中的时间成本，可有效缩短产品上市时间。

其中，LG69T系列是移远通信的车规级双频高精度组合导航定位模组，该模组可同时接收 L1+L5/L2 双频 GNSS 信号，支持RTK、DR（Dead Reckoning，惯性导航）功能，在车载级ADAS、车道级导航等应用中获得了大量车厂和Tier 1客户的认可，并实现了大规模量产。

LC29H系列是移远通信的双频段高精度组合导航定位模组，同样支持RTK、DR技术，能够提供厘米级别的定位服务，该系列模组主要应用于工规级场景，可以满足无人机、割草机、农机、共享等场景的厘米级定位需求。

在 “模组+算法+服务”高精定位解决方案的支持下，移远通信携手中国移动，助推自动驾驶、共享两轮、精准农业、监测检测、测量测绘、智慧港口、智慧矿山、智慧物流等行业实现快速成长。

近年来，移远通信与中国移动合作紧密，除了在高精度定位领域的合作，在中国移动发起的无人机项目、5G CPE项目、工业网关、智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等项目中都有移远通信的参与和赋能。

未来，移远通信将继续携手中国移动等伙伴，努力发挥各自优势，推出更多产品和服务，全方位推动物联网产业的发展和创新，为各行各业的数智化发展赋能。

关于移远通信

上海移远通信技术股份有限公司（股票代码：603236）是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有涵盖5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS、Wi-Fi 和GNSS模组以及天线的完备产品线。公司可提供包括物联网模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务，具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。更多信息，敬请访问移远官网https://www.quectel.com/cn/，关注微信公众号“移远通信”或发送邮件至marketing@quectel.com。