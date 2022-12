Le principal fournisseur de ressources axé sur SAP annonce un investissement d'une société canadienne de capital-investissement

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Danilee Capital (« Danilee ») a annoncé un investissement dans Addmore Group Inc. (« Addmore »), un fournisseur de solutions de recrutement SAP dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, et qui exerce ses activités au Canada et aux États-Unis.

Addmore est la firme de recrutement SAP la plus reconnue au Canada. Sa connaissance exhaustive de l'industrie, sa compréhension des exigences de ses clients et sa portée mondiale en matière d'acquisition de talents, en font la principale firme de recrutement SAP au Canada.

« Nous sommes ravis d'entrer dans cette phase de croissance chez Addmore. Notrepartenariat avec Danilee nous fournit le financement, les ressources et l'expertise nécessaires pour poursuivre des initiatives stratégiques et une expansion qui nous permettront d'augmenter le niveau de service à nos clients et à l'écosystème SAP dans son ensemble », a déclaré Hylton Maizels, Président d’Addmore.

Danilee est une société de capital-investissement spécialisée dans l'achat et la détention d'entreprises. Cet investissement dans Addmore est sa deuxième acquisition de plateforme dans leur fonds lancé plus tôt cette année. La position de leader du marché d'Addmore et son équipe de gestion chevronnée en font un complément stratégique pour Danilee.

"Nous sommes ravis de travailler avec les fondateurs d'Addmore, qui demeurent actionnaires, ainsi que le reste de l'équipe d'Addmore, afin d’apporter des ressources supplémentaires et aider à développer l'entreprise. La connaissance approfondie de l'équipe de l'univers SAP et des besoins de leurs clients les distingue et créé une base solide qui peut être facilement étendue », a déclaré Lindsay Wilson, Directeur Associé Danilee. « Les investissements des entreprises et des gouvernements dans la transformation numérique continuent de croître rapidement à l'échelle mondiale. Notre partenariat avec Addmore leur permettra d'élargir leurs offres de services pour répondre aux besoins actuels et futurs de leurs clients, et de consolider davantage leur statut de principal fournisseur de solutions de recrutement SAP et sur le marché plus large de la transformation numérique », a ajouté Derrick Ho, Directeur Associé, Danilee.

À propos du groupe Addmore

Addmore Group Inc. a été créé en 1992 et se concentre exclusivement sur la fourniture de solutions de recrutement SAP. Avec plus de trois décennies à soutenir le marché SAP à l'échelle mondiale, Addmore est le principal fournisseur canadien et l'un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions de dotation SAP rentables et de qualité supérieure. Addmore prend en charge une variété de clients, notamment SAP, des intégrateurs de solutions, des cabinets de conseil et des entreprises privées et publiques qui utilisent SAP. www.addmoregroup.com

À propos de Danilee Capital

Danilee Capital est un investisseur en capital-investissement basé au Canada qui se concentre sur les entreprises du marché intermédiaire dans les industries traditionnelles, y compris les entreprises de fabrication, de distribution et de services. Danilee utilise une stratégie d'investissement à long terme qui intègre un large actionnariat salarié et s'engage à soutenir les équipes de direction et les entreprises dans la création de valeur durable. www.danilee.ca.