Air Liquide renforce sa relation de long terme avec Kumho Mitsui Chemical (KMCI) en Corée du Sud

Air Liquide (Paris:AI) a signé un contrat de long terme afin de fournir des volumes supplémentaires d’hydrogène et de monoxyde de carbone à Kumho Mitsui Chemical (KMCI), un leader mondial de la chimie, dans le complexe industriel sud-coréen de Yeosu. Air Liquide y opère quatre unités de production. Ce contrat permettra au Groupe d’accompagner KMCI pour l'augmentation de sa production de diisocyanate de diphénylméthane (MDI) - à hauteur de 200 000 tonnes par an. Cet isomère est employé dans la fabrication de polyuréthane, lui-même utilisé pour la production de matériaux de haute-technologie et d’isolants.

Air Liquide fournira des volumes supplémentaires d’hydrogène et de monoxyde de carbone à KMCI, dans le cadre d’une augmentation de sa production de diisocyanate de diphénylméthane (MDI) à hauteur de 50%. Pour approvisionner son client, Air Liquide s’appuiera sur sa quatrième unité de production d’hydrogène et de monoxyde de carbone au sein du complexe de Yeosu. Celle-ci intègre depuis cette année une unité de recyclage de CO 2 .

Les deux Groupes renforcent ainsi leur partenariat de long-terme. Le premier accord entre Air Liquide et KMCI a été signé il y a vingt ans à Yeosu. Air Liquide s’est depuis significativement renforcé dans ce bassin industriel, notamment à travers la conception et la construction d’une quatrième unité de production d’hydrogène et de monoxyde de carbone. A la pointe de la technologie et d’une grande efficacité, elle complète trois autres usines, reliées à un réseau de 40 km de canalisations au sein de Yeosu, assurant aux clients d’Air Liquide les niveaux les plus élevés en matière de sécurité, de fiabilité, d’efficacité et de flexibilité.

François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l’Asie-Pacifique, a déclaré : « A travers ce nouveau contrat, nous sommes honorés de renforcer la relation que nous avons établie de longue date avec KMCI. Nouée il y a vingt ans, cette collaboration stratégique nous permet d’ancrer notre présence au sein de Yeosu, un bassin industriel majeur en Corée du Sud, tout en accompagnant KMCI dans sa croissance. »

Air Liquide en Corée du Sud

Air Liquide est présent en Corée du Sud depuis 1996. Le Groupe y fournit des gaz industriels et services associés à des industries majeures (pétrochimie, sidérurgie, semi-conducteurs, automobile, etc). Il dispose également d’une présence forte dans le domaine de la santé à domicile. Air Liquide est aussi l’un des acteurs précurseurs et contributeurs clés du développement de l’économie de l’hydrogène en Corée.

