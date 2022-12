Chengdu City Chronicles Culture promeut les échanges culturels sino-français et la compréhension mutuelle à Paris

“Bring Chengdu City Chronicles Culture to Paris” events were held online in Chengdu and Paris on December 8, 2022. (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le 8 décembre 2022, la cérémonie d'ouverture en ligne pour la Chengdu Chronicles Culture Overseas (Paris) Exchange Cooperation et la cérémonie de lancement en ligne pour l'Overseas Exhibition of Chengdu History and Culture (Paris) se sont tenues simultanément à Chengdu et à Paris, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour la culture Chengdu City Chronicles afin de promouvoir les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre la Chine et la France.

Ma Haijun, directeur du bureau du comité d'organisation des Chroniques de la ville de Chengdu, a souligné dans son discours que la coopération et l'exposition à Paris ont pour but de faire connaître aux Français la longue histoire, les remarquables réalisations de la civilisation, la forte vitalité et la vie confortable et heureuse de Chengdu, ainsi que de faire progresser le patrimoine et la protection de la culture historique par la coopération et la compréhension mutuelle.

Jean-François Collignon, membre de l'Académie des Beaux-Arts - Institut de France, a déclaré dans son discours : « J'aime beaucoup le mode de vie à Chengdu, car non seulement il y a des paysages et des sites magnifiques, une nourriture délicieuse et des pandas, mais aussi de grands poètes comme Li Bai et Du Fu. Tout cela fait le charme culturel unique de Chengdu. J'ai hâte de visiter Chengdu, en particulier le musée Du Fu Cao Tang (salle Du Fu au toit de chaume), pour y découvrir personnellement la vie confortable qui y règne. »

Remy Aron, président de l'Association française des arts visuels, a noté lors de la session conjointe que Chengdu est une ville très charmante et créative. Il s'attend à ce que le succès de cet événement porte les échanges culturels entre Chengdu et Paris à un niveau supérieur.

Le jour de la cérémonie d'ouverture, l'Overseas Exhibition of Chengdu History and Culture, intitulée "Chengdu, une ville de parcs sous les montagnes enneigées et une ville de bonheur avec une gastronomie d'exception", a été inaugurée au Centre Oriental à Paris.

