Chengdu City Chronicles Culture wirbt in Paris für chinesisch-französischen Kulturaustausch und gegenseitiges Verständnis

“Bring Chengdu City Chronicles Culture to Paris” events were held online in Chengdu and Paris on December 8, 2022. (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Am 8. Dezember 2022 wurden gleichzeitig in Chengdu und Paris die Online-Eröffnungszeremonie für die Chengdu Chronicles Culture Overseas (Paris) Exchange Cooperation und die Online-Startzeremonie für die Overseas Exhibition of Chengdu History and Culture (Paris) abgehalten, wodurch ein neues Kapitel für die Chengdu City Chronicles-Kultur zur Förderung des kulturellen Austauschs und des gegenseitigen Verständnisses zwischen China und Frankreich eröffnet wird.

Ma Haijun, Direktor des Büros des Organisationskomitees von Chengdu City Chronicles, betonte in seiner Rede, dass die Kooperation und die Ausstellung in Paris das Ziel haben, den Menschen in Frankreich die lange Geschichte, hervorragenden zivilisatorischen Errungenschaften, starke Vitalität und das komfortable und zufriedene Leben in Chengdu zu vermitteln sowie das Erbe und den Schutz der historischen Kultur durch Kooperation und gegenseitiges Verständnis weiter voranzutreiben.

Jean-Francois Collignon, Mitglied von Académie des Beaux-Arts – Institut de France, sagte in seiner Rede: „Ich mag den Lebensstil in Chengdu sehr, denn nicht nur gibt es wunderschöne Landschaften und Sehenswürdigkeiten, leckeres Essen und Pandas, sondern auch großartige Dichter wie Li Bai und Du Fu. All dies macht den einzigartigen kulturellen Charme von Chengdu aus. Ich freue mich auf einen Besuch in Chengdu, insbesondere des Museums Du Fu Cao Tang (Du Fu-Halle mit Strohdach), um das komfortable Leben dort persönlich zu erfahren.“

Remy Aron, Präsident der französischen Vereinigung für bildende Kunst, merkte in der gemeinsamen Sitzung an, dass Chengdu eine sehr charmante und kreative Stadt ist. Er erwartet, dass der Erfolg dieser Veranstaltung den kulturellen Austausch zwischen Chengdu und Paris auf ein höheres Niveau heben wird.

Am Tag der Eröffnungszeremonie wurde die Overseas Exhibition of Chengdu History and Culture unter dem Motto „Chengdu, eine Stadt der Parks under den schneebedeckten Bergen und eine Stadt des Glücks mit gutem Essen“ im Oriental Center in Paris eröffnet.

