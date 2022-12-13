Mondelēz International擴大與HCLTech的合作夥伴關係，共同推動數位工作場所轉型

印度諾伊達和蘇黎世--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的科技公司HCL Technologies (HCLTech)宣佈與Mondelēz International簽署範圍擴大的多年期合約，以提升Mondelēz International的網路安全並在全球推動數位工作場所服務轉型。

為了支援混合工作場所模式，Mondelēz International部署了HCLTech備受好評的BigFix平臺，以自動發現並修復潛在漏洞，確保所有終端（包括伺服器、行動裝置和筆記型電腦）持續具有安全性並符合法規。

HCLTech將利用其自動化和人工智慧(AI)能力，使Mondelēz International能夠為遍佈79個國家的超過11萬名員工提供直覺式、隨選的個人化用戶體驗，並加快解決問題的速度。此外，HCLTech將創建數位體驗辦公室，以支援Mondelēz International員工體驗的持續改進和自動化。

Mondelēz International全球數位工作場所負責人兼亞太、中東和非洲區科技長Punit Jain表示：「工作環境在不斷變化，因此，提供出色的員工體驗至關重要。擁有具有生產力且快樂的員工即表示我們將繼續使客戶滿意。因此，我們必須主動維護和管理我們的數位工作環境。與HCLTech合作將使我們能夠利用智慧自動化的真正力量來推動成長和提升員工體驗。」

HCLTech執行副總裁兼歐洲多元化產業負責人Sandeep Saxena表示：「我們很自豪能夠擴大與Mondelēz International的合作夥伴關係。這是對HCLTech近年來打造的獨特IP和尖端創新的極大認可。透過使用我們的下一代人工智慧和認知解決方案組合，Mondelēz International將能夠在任何時間、任何地點和任何裝置上提供具有適應性和韌性的員工體驗。」

關於HCLTech

HCLTech是全球性科技公司，在54個國家擁有超過21.9萬名員工。公司以數位、工程和雲端為中心，在廣泛的科技服務和產品組合的支援下提供業界領先的能力。我們與所有重要垂直產業內的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學和醫療保健、科技和服務、電信和媒體、零售和包裝消費品、公共服務等產業提供解決方案。在截至2022年9月的12個月內，公司的合併營收總額為121億美元。如欲瞭解我們如何為您的發展提供強大動力，請造訪hcltech.com。

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