Mondelēz International扩大与HCLTech的合作伙伴关系，共同推动数字化工作场所转型

印度诺伊达和苏黎世--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的技术公司HCL Technologies (HCLTech)宣布与Mondelēz International签署一份范围扩大的多年期合同，以提升Mondelēz International的网络安全并在全球范围内推动数字工作场所服务转型。

为了支持混合工作场所模式，Mondelēz International部署了HCLTech备受好评的BigFix平台，以自动检测并修复潜在漏洞，确保所有终端（包括服务器、移动设备和笔记本电脑）保持连续的安全性与合规性。

HCLTech将利用其自动化和人工智能(AI)能力，使Mondelēz International能够为遍布79个国家的超过11万名员工提供直观的按需个性化用户体验，并加快解决问题的速度。此外，HCLTech将创建一个数字体验办公室，以支持Mondelēz International员工体验的持续改进和自动化。

Mondelēz International全球数字化工作场所负责人兼亚太、中东和非洲区首席技术官Punit Jain表示：“工作环境在不断变化，因此，提供出色的员工体验至关重要。拥有高效、快乐的员工意味着我们将继续使客户满意。因此，我们必须主动维护和管理我们的数字化工作环境。与HCLTech合作将使我们能够利用智能自动化的真正力量来推动增长和提升员工体验。”

HCLTech执行副总裁兼欧洲多元化产业负责人Sandeep Saxena表示：“我们很自豪能够扩大与Mondelēz International的合作伙伴关系。这是对HCLTech近年来打造的独特IP和前沿创新的极大认可。通过使用我们的下一代人工智能和认知解决方案组合，Mondelēz International将能够在任何时间、任何地点和任何设备上提供灵活和具有弹性的员工体验。”

关于HCLTech

HCLTech是一家全球性的技术公司，在54个国家拥有超过21.9万名员工。公司围绕数字化、工程和云，通过丰富的技术服务和产品组合提供行业领先的能力。我们与所有重要垂直行业内的客户合作，为金融服务、制造业、生命科学和医疗保健、技术和服务、电信和媒体、零售和包装消费品、公共服务等行业提供解决方案。在截至2022年9月的12个月内，公司的合并营收总额为121亿美元。如需了解我们如何为您的发展提供强大动力，请访问hcltech.com。

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