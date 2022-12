Mondelēz International élargit son partenariat avec HCLTech pour dynamiser sa transformation en lieu de travail numérique

NOIDA, Inde & ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Entreprise technologique mondiale de premier plan, HCL Technologies (HCLTech) a annoncé l'élargissement de son contrat pluriannuel avec Mondelēz International, dans le but de renforcer la cybersécurité de la société et de la transformer en lieu de travail numérique dans le monde entier.

Afin de prendre en charge ce modèle de lieu de travail hybride, Mondelēz International a déployé la plateforme extrêmement bien évaluée de HCLTech BigFix pour automatiser la détection et la correction des vulnérabilités potentielles et garantir que tous les terminaux, notamment les serveurs, les appareils mobiles et les ordinateurs portables, soient constamment sécurisés et conformes.

HCLTech exploitera ses compétences en intelligence artificielle (IA) et automatisation pour permettre à Mondelēz International de proposer une expérience utilisateur intuitive et personnalisée sur demande, et une résolution accélérée des problèmes à ses plus de 110 000 collaborateurs dans 79 pays. HCLTech créera par ailleurs un bureau d'expérience numérique (Digital Experience Office) destiné à prendre en charge l'automatisation et l'amélioration continue de l'expérience collaborateur chez Mondelēz International.

« Le monde du travail poursuit sa métamorphose. Par conséquent, offrir une excellente expérience collaborateur est vital », a déclaré Punit Jain, directeur technologique pour la zone AMEA et responsable de la mise en place du lieu de travail numérique à l'échelle mondiale chez Mondelēz International. « Avoir des collaborateurs heureux et productifs signifie que nous continuerons à satisfaire grandement nos clients. C'est pour cela que nous devons entretenir et gérer notre environnement de travail numérique de manière proactive. Notre collaboration avec HCLTech nous permettra de tirer profit du véritable pouvoir de l'automatisation intelligente afin de stimuler la croissance et d'optimiser l'expérience collaborateur. »

« Nous sommes fiers de développer notre partenariat avec Mondelēz International », a indiqué Sandeep Saxena, vice-président principal et responsable des industries diversifiées en Europe pour HCLTech. « Il s'agit d'une formidable preuve de l'adhésion à l'innovation de pointe et à l'IP unique mises au point par HCLTech ces dernières années. En ayant recours à notre portefeuille de solutions cognitives et d'IA de dernière génération, Mondelēz International sera en mesure de proposer une expérience collaborateur résiliente et adaptable, n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil. »

