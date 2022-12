Juniper Networks sélectionné en tant que partenaire technologique privilégié pour l'infrastructure de services gérés universels de Deutsche Telekom

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Juniper Networks (NYSE: JNPR), un chef de file des réseaux sécurisés optimisés par l'IA, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par Deutsche Telekom (DT) en tant que premier partenaire de technologies de réseaux pour la plateforme Magenta Business Networks SD-X. En s'appuyant sur la solution Enterprise optimisée par l'IA de Juniper, la nouvelle plateforme innovante de services gérés universels de DT permettra des expériences utilisateur d'exception avec des déploiements simplifiés sans intervention (zero touch), une automatisation autonome proactive, une sécurité connectée et une perspective unique client vers cloud.

SD-X est une plateforme nuagique, virtualisée et automatisée qui fournira une transition rapide, simplifiée et rentable des services MPLS vers les services de réseau défini par logiciel pour des milliers d'entreprises européennes, y compris les PME, qui pourraient autrement trouver rédhibitoires le coût et la complexité liés à la possession d'une infrastructure. Juniper fournit à DT des technologies avancées afin de créer un écosystème de réseau sécurisé optimisé par logiciel qui utilise l'IA afin d'apporter des perspectives exploitables sur la performance en temps réel, couplées à une atténuation automatisée. Cette approche permet à SD-X de fournir des expériences optimales d'utilisateur, de dispositif et d'application à ses clients alors qu'ils réalisent leur transformation numérique en soutien à des capacités commerciales souples et différenciées. Les services gérés offerts fournissent une mise en réseau sécurisée pour les environnements de campus et d'agence, permettant ainsi une nouvelle fonctionnalité de services enrichis et une performance sans précédent.

Points saillants

Magenta Business Networks SD-X s'appuiera sur le portefeuille Enterprise optimisé par l'IA, à commencer par un SD-WAN sécurisé avant de passer à un accès câblé et sans fil.

La solution Juniper fournit des niveaux de service client vers cloud optimisés par l'IA afin d'optimiser et de maintenir les meilleures expériences utilisateur. Avec des perspectives basées sur l'IA, les problèmes sont découverts et traités proactivement via des mesures recommandées et/ou des opérations de réseau autonome. Cette approche minimise le temps d'indisponibilité, tout en maximisant les expériences d'utilisateur final sur le réseau SD-X.

Le provisionnement zero touch avec des flux automatisés permet aux services SD-X d'être préconfigurés et facilement déployés à distance, économisant ainsi du temps et de l'argent, tout en minimisant les erreurs d'installation. Le délai de déploiement des nouveaux services de réseau est raccourci pour passer de quelques semaines/mois à quelques jours.

Les clients peuvent facilement et à tout moment changer les politiques de réseau et les paramètres de sécurité en utilisant un portail SD-X sur le cloud, sans nécessiter d'intervention manuelle ni de visites du site. Des mises à jour simultanées peuvent être réalisées sur l'ensemble du réseau client, de façon à ce que des politiques cohérentes soient appliquées sur les différents sites.

En s'appuyant sur un cloud de microservices, DT peut aisément mettre à jour les services sur l'ensemble du portefeuille de Juniper, avec très peu, voire pas, d'indisponibilité.

Une automatisation, des perspectives et une garantie optimisées par l'IA au service de l'expérience utilisateur

Le réseau est l'élément numérique vital de l'entreprise d'aujourd'hui. Il nécessite un accès à tout moment et en tout lieu entre les utilisateurs et les données. Toutefois, les niveaux élevés de trafic, de diversité des dispositifs et la localisation distribuée des utilisateurs peuvent grandement compliquer la fourniture d'expériences exceptionnelles du client vers le cloud. En déployant la technologie de mise en réseau optimisée par l'IA de Juniper, qui comprend le comportement de l'utilisateur en temps réel et optimise automatiquement le réseau afin de diminuer les coûts et de maximiser les expériences, SD-X est capable d'apporter un service géré différencié et optimal à ses abonnés.

Citations

"Avec le rythme effréné et les exigences des entreprises modernes, nos clients ont besoin de services gérés qui optimisent les expériences client, tout en minimisant les coûts opérationnels. Nous avons construit SD-X en tant que passerelle vers une mise en réseau accessible et progressive, sans nécessiter de capacités internes ni de ressources techniques avancées. La vision de DT est rendue possible grâce à l'innovation de Juniper en matière d'IA, d'automatisation et de cloud, qui crée un réseau réactif pour nos clients et hautement différencié dans le secteur."

- Sherif Rezkalla, VP des portefeuilles, responsable des réseaux commerciaux, Deutsche Telekom

"DT a adopté avec succès toute la puissance des réseaux intelligents avec SD-X. Ce modèle hautement évolutif est plus rentable que les approches traditionnelles, et fournit la souplesse et la facilité d'utilisation que les clients attendent. À leur tour, ces clients peuvent utiliser SD-X comme fondement à une activité numérique axée sur l'expérience pour leurs propres clients et employés. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler au côté de DT afin de déployer davantage de services gérés sur SD-X pour fournir une expérience de mise en réseau révolutionnaire."

- Manoj Leelanivas, responsable des opérations, Juniper Networks

Ressources complémentaires

Étude de cas: Deutsche Telekom transforme la fourniture de services de réseau

À propos de Juniper Networks

Juniper Networks se consacre à simplifier considérablement les opérations réseau et à offrir des expériences supérieures aux utilisateurs finaux. Nos solutions offrent des perspectives, une automatisation, une sécurité et une IA de pointe pour générer de réels résultats commerciaux. Nous sommes convaincus qu’optimiser les connexions nous rapprochera tous, et nous permettra de résoudre les plus grands défis mondiaux en matière de bien-être, de durabilité et d’égalité. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez le site de Juniper Networks (www.juniper.net) ou rejoignez Juniper sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Juniper Networks, le logo Juniper Networks, Juniper, Junos, et les autres marques commerciales référencées ici sont des marques déposées de Juniper Networks, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

catégorie-entreprise

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.