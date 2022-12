Air Liquide, Fluxys Belgium et Port of Antwerp-Bruges obtiennent un financement de l'UE pour la construction de l'Antwerp@C CO2 Export Hub

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

La Commission européenne a annoncé qu'elle va accorder à Air Liquide (Paris:AI), Fluxys Belgium et Port of Antwerp-Bruges une aide de 144,6 millions d'euros dans le cadre du programme de financement CEF-E (Connecting Europe Facility for Energy). Ce financement est destiné à la construction d'installations communes de transport et d'exportation de CO 2 sur la plateforme portuaire d'Anvers. Cette subvention constitue une étape majeure en vue de la décision finale d'investissement, attendue en 2023.

Le projet, baptisé « Antwerp@C CO 2 Export Hub », est conçu comme une infrastructure en libre accès permettant de transporter, de liquéfier et de charger le CO 2 sur des navires en vue de son stockage permanent en mer. Le CO 2 capté sur les sites des acteurs industriels de la plateforme portuaire d'Anvers sera collecté et transporté via un réseau de pipelines intra-portuaire en libre accès. Un terminal de liquéfaction et d'exportation commun sera construit, comprenant une unité de liquéfaction du CO 2 , des stockages intermédiaires et des installations de chargement maritime pour son transport transfrontalier. Ce projet innovant constituera l’une des premières et plus grandes installations multimodales d'exportation de CO 2 en libre accès au monde.

Terminal d'exportation

Dans le cadre de ce projet, Air Liquide et Fluxys ont l'intention de créer une entreprise commune pour la construction et l'exploitation du terminal de liquéfaction et d'exportation de CO 2 . Cette coentreprise bénéficiera de l'expertise d'Air Liquide en matière de liquéfaction et de gestion du CO 2 et de l'expérience de Fluxys dans l’exploitation de terminaux. Air Liquide fournira sa technologie propriétaire pour la liquéfaction du CO 2 , qui sera la plus grande de sa catégorie en termes d'échelle et de conception. Port of Antwerp-Bruges a réservé un terrain pour le terminal, à un emplacement stratégique à l'intérieur du port, et construira de nouveaux quais et infrastructures pour l'amarrage des navires transportant du CO 2 .

Première phase d'Antwerp@C

Ce projet représente la première phase d’Antwerp@C, une initiative réunissant Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys et Port of Antwerp-Bruges, qui a pour ambition de réduire de moitié les émissions de CO 2 sur la plateforme portuaire d'Anvers d'ici 2030. Air Liquide et BASF seront les premiers clients de la plateforme d'exportation à travers leur projet commun de captage et de stockage de CO 2 (CCS) « Kairos@C »1. Le projet Antwerp@C CO 2 Export Hub aura une capacité d'exportation initiale de 2,5 millions de tonnes par an (mtpa), avec pour ambition d'atteindre jusqu'à 10 mtpa d'ici 2030. Il ouvrira la voie à de futures initiatives de CCS dans la région, en fournissant des infrastructures évolutives et modulaires accessibles à tous les acteurs industriels.

Pascal Vinet, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif d'Air Liquide, supervisant notamment les activités Europe Industries, a déclaré : « Nous sommes très heureux que le projet Antwerp@C CO2 Export Hub, soutenu par les technologies innovantes d’Air Liquide, ait été sélectionné par le programme européen Connecting Europe Facility for Energy. En parallèle de l'utilisation d'énergies renouvelables, le captage de carbone est essentiel pour réduire rapidement les émissions de CO 2 des industries intrinsèquement émettrices et leur permettre d’atteindre la neutralité carbone. Cette initiative témoigne de l’expertise d’Air Liquide et de son ambition de contribuer activement à l'émergence d'une société bas carbone en accompagnant ses clients industriels dans leurs stratégies de décarbonation. »

Pascal De Buck, PDG de Fluxys, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer ce projet d'infrastructure CO 2 avec Air Liquide et Port of Antwerp-Bruges. En collaboration avec nos partenaires, nous offrons un savoir-faire et une expertise solides et complémentaires afin de fournir des solutions de décarbonation fiables et efficaces, qui sont indispensables pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique et assurer la viabilité à long terme de l'économie. L’Antwerp@C CO 2 Export Hub fait partie intégrante de l'approche CO 2 de Fluxys à grande échelle, offrant aux émetteurs de Port of Antwerp-Bruges, en Belgique et au-delà, la possibilité de transporter leur CO 2 collecté par le biais d'une dorsale. »

Jacques Vandermeiren, PDG et président du comité de direction de Port of Antwerp-Bruges, a déclaré : « Dès le début, Port of Antwerp-Bruges s'est engagé dans le projet Antwerp@C afin de réduire de 50 % les émissions de CO 2 sur la plateforme portuaire d'Anvers en 2030. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir obtenu aujourd'hui cette subvention de la part du CEF-E, ce qui nous permet de commencer à construire une infrastructure commune pour le CO 2 . Cela nous conforte dans notre certitude qu'en tant qu'autorité portuaire, nous devons continuer à assumer pleinement notre rôle de rassembleur communautaire afin de parvenir à un objectif climatique qui dépasse largement les limites de la plateforme portuaire. »

Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité d’Air Liquide, Fluxys and Port of Antwerp-Bruges, et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Union européenne.

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

À propos de Fluxys Belgium

Cotée à la Bourse Euronext, Fluxys Belgium est une filiale du groupe d'infrastructures Fluxys dont le Siège social se situe en Belgique. Avec 900 collaborateurs, la société exploite 4 000 kilomètres de canalisations, un terminal de gaz naturel liquéfié avec une capacité de regazéification annuelle de 104 TWh et une installation de stockage souterrain.

Guidée par sa raison d’être, Fluxys Belgium, avec l’ensemble de ses parties prenantes, contribue à une société meilleure en façonnant un avenir énergétique prometteur. En s'appuyant sur les atouts uniques de ses infrastructures et sur son expertise commerciale et technique, Fluxys Belgium s'engage à acheminer de l'hydrogène, du biométhane ou tout autre vecteur énergétique neutre en carbone ainsi que du CO2, dont elle vise à faciliter le captage, l'utilisation et le stockage. www.fluxys.com

À propos du Port of Antwerp-Bruges

Avec un transbordement total de 289 millions de tonnes par an, Port of Antwerp-Bruges occupe un véritable rôle de plaque tournante dans le commerce et l’industrie dans le monde. Le port est un lien crucial pour la manutention de conteneurs, le trafic de breakbulk et le transbordement de véhicules. En outre, le port d’Anvers-Bruges - avec 147 millions de tonnes/an - est le premier port d’exportation d’Europe. Port of Antwerp-Bruges est le point d’attache de 1400 entreprises et il abrite le plus grand pôle d’activité chimique intégré en Europe. Le port génère, directement et indirectement, un total de 164 000 emplois et une valeur ajoutée de 21 milliards d’euros.

Port of Antwerp-Bruges ne cache pas ses ambitions : s’imposer comme le premier port mondial réconciliant l’économie, l’homme et l’environnement. Le port veut non seulement poursuivre sa trajectoire de croissance durable, mais aussi utiliser sa position unique de centre logistique, maritime et industriel pour initier la transition vers une économie circulaire à faibles émissions de CO2. En collaboration avec la communauté portuaire, ses clients et d’autres partenaires, Port of Antwerp-Bruges recherche activement des solutions innovantes en vue d’assurer un avenir durable. La responsabilité à l’égard de l’environnement, et par extension, de la société représente une priorité majeure.

Les sites portuaires d’Anvers et de Zeebruges sont administrés par l’Autorité portuaire Anvers-Bruges, une société anonyme de droit public dont les actionnaires sont la ville d’Anvers et la ville de Bruges. Elle emploie 1800 travailleurs. L’Échevine anversoise du Port Annick De Ridder est la présidente du conseil d’administration, le bourgmestre de Bruges Dirk De fauw en est le vice-président. Jacques Vandermeiren est le PDG et président du comité de direction, lequel assure la gestion quotidienne.