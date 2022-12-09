玫琳凱與植樹節基金會攜手保護極度瀕危的狐猴和其他野生動物

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業永續發展和環境管理的全球宣導者玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)今天宣佈，與植樹節基金會、奧馬哈亨利多利動物園和水族館以及馬達加斯加生物多樣性夥伴組織(Madagascar Biodiversity Partnership)攜手合作，在馬達加斯加完成森林再造專案。在宣佈這一消息之際，來自世界各地的代表齊聚蒙特婁參加聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(COP15)，以處理全世界的生物多樣性危機。

永續森林管理對於生物多樣性保護至關重要。這個位於馬達加斯加東南部的4.2萬棵樹專案專注於扭轉數十年的森林破壞。這片森林是極度瀕危的狐猴和地球上他處所沒有的其他野生動物物種的家園。植樹工作還打算改善森林和鄰近社區的韌性。

植樹節基金會預估*，未來40年該專案將：

吸存 10,562 公噸淨二氧化碳 （相當於道路上減少了2,296輛汽車）

（相當於道路上減少了2,296輛汽車） 消除 125 噸空氣污染物 （相當於10,500人所需的氧氣）

（相當於10,500人所需的氧氣） 避免2,627,176加侖的水流失（相當於29,854人獲得更潔淨的水）

植樹節基金會營運長Katie Loos表示：「這種夥伴關係的影響力讓我們能夠在生物多樣性最關鍵的林地之一取得重大進展，許多物種依靠這些樹木生存。玫琳凱繼續展示了他們對強化地球上最需要的森林的全力支援。保護和保留我們最脆弱的物種對於解決當前的生物多樣性危機至關重要，我們很榮幸能與擁有同樣價值觀的夥伴攜手合作。」

就在上個月，玫琳凱宣佈與植樹節基金會合作完成占地69英畝的森林再造專案，以恢復佛羅里達州的Econfina Creek野生動物管理區。基金會與玫琳凱攜手佛羅里達州西北部水資源管理區，合作種植了4.3萬棵長葉松，這些樹木將有助於保護佛羅里達州貝縣(Bay County)的重要水資源。該專案的主要環保和生物多樣性效益包括：恢復和保護佛羅里達州貝縣的主要飲用水源；重新種植本地樹種，使該地區恢復自然面貌；以及改善當地野生動物的棲息地，包括鹿、北美鶉、謝爾曼狐松鼠和哥法地鼠龜。

今年初，玫琳凱還發表報告詳述其與植樹節基金會的長期合作關係。玫琳凱與植樹節基金會一起在全球種植了超過120萬棵樹，對重要的森林生態系統帶來可衡量的影響。

如欲瞭解有關玫琳凱永續性承諾的更多資訊，請造訪marykayglobal.com/sustainability，並下載玫琳凱全球永續性策略：《充實目前的生活以創造永續的未來》(Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow)。

*影響力評估採用美國農業部國家森林局的一流套裝軟體，該套裝軟體經過同儕審查，能夠提供城市和農村森林分析和效益評估工具。

關於植樹節基金會

植樹節基金會成立於1972年，致力於種植樹木，現已成長為頂級規模的非營利性會員機構，擁有100多萬名會員、支持者和重要合作夥伴。過去50年來，基金會在全球街道、社區、城市和森林種植了近5億棵樹木。我們的願景是利用樹木來解決對於生存至關重要的問題，讓世界更美好。

作為全球營運中的超大規模自然保護基金會，植樹節基金會透過其成員、合作夥伴和計畫，培養和吸引全球利害關係者和社區參與其使命，即種植、培育和頌揚樹木。如欲瞭解更多資訊，請造訪arborday.org。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦能以實現她們的經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者在Twitter關注我們。

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