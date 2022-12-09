玫琳凯与植树节基金会携手保护极度濒危的狐猴和其他野生动物

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--企业可持续发展和环境管理的全球倡导者玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)今天宣布，与植树节基金会、奥马哈亨利多利动物园和水族馆以及马达加斯加生物多样性伙伴组织(Madagascar Biodiversity Partnership)携手合作，在马达加斯加完成一个森林再造项目。在宣布这一消息之际，来自世界各地的代表齐聚蒙特利尔参加联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)，以应对世界生物多样性危机。

可持续森林管理对于生物多样性保护至关重要。这个位于马达加斯加东南部的涉及4.2万棵树的项目专注于扭转数十年的森林破坏。这片森林是极度濒危的狐猴和地球上他处所没有的其他野生动物物种的家园。植树工作还旨在提高森林和邻近社区的韧性。

植树节基金会预计*，在未来40年内，该项目将：

吸收 10,562 公吨净二氧化碳 （相当于道路上减少了2,296辆汽车）

（相当于道路上减少了2,296辆汽车） 消除 125 吨空气污染物 （相当于10,500人所需的氧气）

（相当于10,500人所需的氧气） 避免2,627,176加仑的水流失（相当于29,854人获得了更清洁的水）

植树节基金会首席运营官Katie Loos表示：“ 这种伙伴关系的影响让我们能够在生物多样性最关键的林地之一取得重大进展，许多物种依靠这些树木生存。玫琳凯继续展示了他们对加强地球上最需要的森林的全力支持。保护和保留我们最脆弱的物种对于解决当前的生物多样性危机至关重要，我们很荣幸能与拥有同样价值观的合作伙伴携手合作。”

就在上个月，玫琳凯宣布与植树节基金会合作完成了一项占地69英亩的森林再造项目，以恢复佛罗里达州的Econfina Creek野生动物管理区。基金会与玫琳凯携手佛罗里达州西北部水资源管理区，合作种植了4.3万棵长叶松，这些树木将有助于保护佛罗里达州贝县(Bay County)的重要水资源。该项目的主要环保和生物多样性效益包括：恢复和保护佛罗里达州贝县的主要饮用水源；重新种植本地树种，使该地区恢复自然面貌；以及改善当地野生动物的栖息地，包括鹿、北美鹑、谢尔曼狐松鼠和哥法地鼠龟。

今年年初，玫琳凯还发布了一份报告，详述了其与植树节基金会的长期合作关系。玫琳凯与植树节基金会一道，在全球种植了超过120万棵树，对重要的森林生态系统带来了可衡量的影响。

如需了解有关玫琳凯可持续性承诺的更多信息，请访问marykayglobal.com/sustainability，并下载玫琳凯全球可持续性策略：《丰富当前生活，实现可持续未来》(Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow)。

*影响力评估采用了来自于美国农业部下属国家森林局的一流软件套件，该套件经过了同行评议，能够提供城市和农村森林分析和效益评估工具。

关于植树节基金会

植树节基金会成立于1972年，致力于种植树木，现已成长为顶级规模的非营利性会员机构，拥有100多万名会员、支持者和重要合作伙伴。过去50年中，基金会在全球街道、社区、城市和森林中种植了近5亿棵树木。我们的愿景是利用树木来解决对于生存至关重要的问题，让世界更美好。

作为全球依然在经营中的超大规模自然保护基金会，植树节基金会通过其成员、合作伙伴和项目，培养和吸引全球利益相关方和社区参与其使命，即种植、培养和颂扬树木。如需了解更多信息，请访问arborday.org。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

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