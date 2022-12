Mary Kay protege lêmures e outros animais da fauna em perigo crítico de extinção em parceria com a Arbor Day Foundation

In partnership with the Arbor Day Foundation, Omaha’s Henry Doorly Zoo and Aquarium, and the Madagascar Biodiversity Partnership, Mary Kay announced the completion of a reforestation project in Madagascar. The 42,000-tree project in Southeast Madagascar focused on reversing decades of forest destruction. The forest is home to critically endangered lemurs and other wildlife species found nowhere else on earth. (Credit: Photo courtesy of the Arbor Day Foundation)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Mary Kay Inc., defensora global da sustentabilidade e gestão ambiental, anunciou a conclusão de um projeto de reflorestamento em Madagascar, em parceria com a Arbor Day Foundation, o Henry Doorly Zoo and Aquarium em Omaha, e a Madagascar Biodiversity Partnership. O anúncio vem quando representantes de todo o mundo se reúnem em Montreal na Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas (COP 15) para tratar da crise mundial da biodiversidade.

O manejo sustentável das florestas é fundamental para a conservação da biodiversidade. O projeto de 42 mil árvores no sudeste de Madagascar concentrou-se em reverter décadas de destruição florestal. A floresta abriga lêmures e outras espécies silvestres que estão em risco crítico de extinção e que não são encontrados em nenhum outro lugar no planeta. Os esforços de plantação de árvores também se destinaram a melhorar a resiliência das comunidades da floresta e arredores.

A Arbor Day Foundation estima* que, ao longo dos próximos 40 anos, o projeto levará a resultados como:

10.562 toneladas métricas de dióxido de carbono líquido sequestrado (o equivalente a 2.296 menos carros na estrada)

(o equivalente a 2.296 menos carros na estrada) 125 toneladas de poluição de ar removida (o equivalente a oxigênio suficiente para 10.500 pessoas)

(o equivalente a oxigênio suficiente para 10.500 pessoas) 9.944.943 litros de água de escoamento superficial serão evitados (o equivalente a 29.854 pessoas com água mais limpa)

“ O impacto dessa parceria permitiu que fizéssemos importantes avanços em uma das mais críticas terras florestais para a biodiversidade, com muitas espécies que dependem dessas árvores para sobreviver”, disse Katie Loos, CEO da Arbor Day Foundation. " A Mary Kay continua a demonstrar seu contínuo apoio ao fortalecimento das florestas mais necessitadas do nosso planeta. Proteger e preservar nossas espécies mais vulneráveis é essencial para resolver a atual crise de biodiversidade, e temos orgulho de trabalhar com parceiros que compartilham desse valor".

Somente no mês passado, a Mary Kay anunciou a conclusão de um projeto de reflorestamento de 279.233 metros quadrados para a revitalização da área de manejo da vida selvagem do Econfina Creek, em parceria com a Arbor Day Foundation. Trabalhando juntamente com o Distrito de Gestão Hídrica do Noroeste da Flórida, a Fundação e a Mary Kay desenvolveram uma parceria para o plantio de 43.000 pinheiros Longleaf, que ajudarão a proteger recursos hídricos essenciais para o Condado de Bay, na Flórida. Entre os benefícios ambientais e de biodiversidade do projeto da Key estão: a restauração e preservação de fontes primárias de água potável para o Condado de Bay, na Flórida; o replantio de espécies nativas de árvores para que essa área volte a seu estado natural; e a melhoria do habitat para a vida selvagem da área, como cervos, codornizes, esquilos-raposa de Sherman e tartarugas Gopher.

No início deste ano, a Mary Kay também publicou um relatório com detalhes sobre sua antiga parceria com a Arbor Day Foundation. Juntas, a Mary Kay Inc. e a Fundação plantaram mais de 1,2 milhão de árvores em todo o mundo, criando um impacto positivo mensurável nos ecossistemas vitais das florestas.

Para ler mais sobre o compromisso da Mary Kay com a sustentabilidade, acesse marykayglobal.com/sustainability e baixe a estratégia global de sustentabilidade da Mary Kay: " Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow" (Enriquecendo vidas hoje para um futuro sustentável).

*Estimativas de impacto feitas usando o i-Tre, um pacote de software de última geração, revisado por pares, do Serviço Florestal dos Estados Unidos que oferece análise de serviços florestais urbanos e rurais e ferramentas de avaliação de benefícios.

Sobre a Arbor Day Foundation

Fundada em 1972, a Arbor Day Foundation tornou-se a maior organização sem fins lucrativos dedicada ao plantio de árvores, com mais de um milhão de membros, apoiadores e parceiros importantes. No decorrer dos últimos 50 anos, quase 500 milhões de árvores foram plantadas pela Arbor Day Foundation em bairros, comunidades, cidades e florestas em todo o mundo. Nossa visão é ter um mundo onde as árvores sejam usadas para resolver questões críticas à sobrevivência.

Como uma das maiores fundações de conservação em operação, a Arbor Day Foundation, por meio de seus membros, parceiros e programas, educa e envolve partes interessadas e comunidades em todo o mundo em sua missão de plantar, cultivar e celebrar árvores. Mais informações estão disponíveis em arborday.org.

Sobre a Mary Kay Inc.

Originalmente, uma quebradora de barreiras, a Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com um único objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho tornou-se em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes na equie de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendimentos, a Mary Kay está comprometida com o empoderamento das mulheres em sua jornada pela educação, mentoria, ativismo, networking e inovação. A Mary Kay dedica-se a investir na ciência por trás da beleza e fabricação de cuidados com a pele, maquiagens, suplementos nutricionais, e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer vidas hoje para um futuro sustentável, realizando parcerias com organizações ao redor do mundo concentrando-se na promoção da excelência comercial, apoiando pesquisas de combate ao câncer, adiantando-se na igualdade de gênero, protegendo sobreviventes de abusos domésticos, embelezndo nossas comunidades, e incentivando crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram, e LinkedIn, ou siga-nos no Twitter.

