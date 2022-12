Mary Kay, in collaborazione con la Fondazione Arbor Day, protegge i lemuri e altri animali selvatici a rischio di estinzione

In partnership with the Arbor Day Foundation, Omaha’s Henry Doorly Zoo and Aquarium, and the Madagascar Biodiversity Partnership, Mary Kay announced the completion of a reforestation project in Madagascar. The 42,000-tree project in Southeast Madagascar focused on reversing decades of forest destruction. The forest is home to critically endangered lemurs and other wildlife species found nowhere else on earth. (Credit: Photo courtesy of the Arbor Day Foundation)

Mary Kay and the Arbor Day Foundation have planted over 1.2 million trees across the globe, making a measurable impact on vital forest ecosystems and biodiversity. (Credit: Arbor Day Foundation)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., sostenitrice globale della sostenibilità aziendale e della gestione ambientale, ha annunciato oggi il completamento di un progetto di riforestazione in Madagascar in collaborazione con la Arbor Day Foundation, l'Henry Doorly Zoo and Aquarium di Omaha e la Madagascar Biodiversity Partnership. L'annuncio arriva durante l'incontro a Montreal dei rappresentanti di tutto il mondo in occasione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (COP 15) per affrontare la crisi della biodiversità nel mondo.

La gestione forestale sostenibile è essenziale per mantenere la biodiversità. Il progetto di 42.000 alberi nel Madagascar sudorientale s'incentra sull'inversione di tendenza di decenni di distruzione della foresta. Nella foresta vivono lemuri in pericolo di estinzione e altre specie selvatiche che non si trovano in nessun altro luogo del pianeta. L'obiettivo della coltivazione degli alberi era anche quello di migliorare la resilienza della foresta e delle comunità vicine.

La Fondazione Arbor Day stima* che nei prossimi 40 anni il progetto si tradurrà in:

10.562 tonnellate metriche di anidride carbonica netta sequestrata (l'equivalente di 2.296 auto in meno sulle strade)

(l'equivalente di 2.296 auto in meno sulle strade) 125 tonnellate di inquinamento atmosferico rimosse (l'equivalente di ossigeno sufficiente per 10.500 persone)

(l'equivalente di ossigeno sufficiente per 10.500 persone) 9,944,942.99 litri di deflusso d'acqua evitati (l'equivalente di 29.854 persone con acqua più pulita)

" L'impatto di questa partnership ci ha permesso di fare passi avanti significativi in una delle aree forestali più critiche per la biodiversità, in quanto vi sono molte specie che dipendono da questi alberi per la loro sopravvivenza", ha dichiarato Katie Loos, Chief Operating Officer della Arbor Day Foundation. " Mary Kay ha continuato a dimostrare il proprio sostegno per il rafforzamento delle foreste più bisognose del nostro pianeta. Proteggere e preservare le nostre specie più vulnerabili è essenziale per risolvere l'attuale crisi della biodiversità; siamo orgogliosi di lavorare con partner che condividono questo valore".

Proprio il mese scorso, Mary Kay ha annunciato il completamento di un progetto di riforestazione di 69 acri per rivitalizzare l'area di gestione della fauna selvatica di Econfina Creek in Florida, in collaborazione con la Fondazione Arbor Day. Lavorando a fianco del Northwest Florida Water Management District, la Fondazione e Mary Kay hanno piantato 43.000 pini longleaf che contribuiranno a proteggere le risorse idriche critiche nella Bay County della Florida. I principali benefici ambientali e di biodiversità del progetto sono stati: il ripristino e la conservazione della principale fonte d'acqua potabile della contea di Bay, in Florida; la coltivazione di specie arboree autoctone per riportare l'area al suo stato naturale; il miglioramento dell'habitat per la fauna selvatica della zona, tra cui cervi, quaglie bobwhite, scoiattoli volanti di Sherman e tartarughe gopher.

All'inizio di quest'anno, Mary Kay ha anche pubblicato un resoconto che descrive la sua partnership di lunga data con la Arbor Day Foundation. Insieme, Mary Kay Inc. e la Fondazione hanno piantato oltre 1,2 milioni di alberi in tutto il mondo, con un impatto misurabile sugli ecosistemi forestali vitali.

Per saperne di più sull'impegno di Mary Kay nei confronti della sostenibilità, visitate il sito marykayglobal.com/sustainability e scaricare la strategia globale di sostenibilità di Mary Kay: Arricchire le vite oggi per un domani sostenibile.

*Le stime dell'impatto sono state effettuate utilizzando i-Tree, un software all'avanguardia, sottoposto a revisione paritaria del Servizio Forestale dell'USDA che fornisce strumenti di analisi forestale urbana e rurale e di valutazione dei benefici.

Informazioni sulla Arbor Day Foundation

Dal 1972, anno in cui è stata fondata, la Arbor Day Foundation è cresciuta sino a diventare la più grande no profit con iscritti impegnata nella messa a dimora di alberi, con oltre un milione di membri, sostenitori e partner preziosi. Negli ultimi 50 anni, grazie alla Arbor Day Foundation sono stati piantati oltre 500 milioni di alberi in quartieri, comunità, città e boschi in tutto il mondo. La nostra missione: guidare verso un mondo in cui gli alberi siano utilizzati per risolvere problemi cruciali per la sopravvivenza.

As one of the world’s largest operating conservation foundations, the Arbor Day Foundation, through its members, partners, and programs, educates and engages stakeholders and communities across the globe to involve themselves in its mission of planting, nurturing and celebrating trees. More information is available at arborday.org.

Informazioni su Mary Kay Inc.

Tra le prime persone a sfondare quella barriera invisibile che ostacola le carriere al femminile, Mary Kay Ash ha fondato la sua azienda di prodotti di bellezza nel 1963 con un obiettivo: arricchire la vita delle donne. Questo sogno si è trasformato in un'azienda multimiliardaria con milioni di collaboratori indipendenti in quasi 40 paesi. Attiva nello sviluppo dell'imprenditorialità, Mary Kay si impegna ad aiutare le donne nel loro percorso tramite programmi di formazione e mentoring, supporto, networking e innovazione. Mary Kay investe con passione nella scienza che sta dietro la bellezza e realizza prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, integratori alimentari e fragranze all'avanguardia. Mary Kay crede che arricchire le vite oggi garantisca un domani sostenibile e collabora con organizzazioni di tutto il mondo concentrate sulla promozione dell'eccellenza negli affari, sul supporto alla ricerca sul cancro, sulla promozione dell'uguaglianza di genere, sulla protezione delle donne sopravvissute ad abusi domestici, sull'abbellimento delle nostre comunità e sull'incoraggiamento ai bambini affinché seguano i propri sogni. marykayglobal.com, ci trovate suFacebook, Instagram e LinkedIn o potete seguirci su Twitter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.