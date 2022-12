Mary Kay beschermt ernstig bedreigde maki's en andere dieren in het wild in samenwerking met de Arbor Day Foundation

In partnership with the Arbor Day Foundation, Omaha’s Henry Doorly Zoo and Aquarium, and the Madagascar Biodiversity Partnership, Mary Kay announced the completion of a reforestation project in Madagascar. The 42,000-tree project in Southeast Madagascar focused on reversing decades of forest destruction. The forest is home to critically endangered lemurs and other wildlife species found nowhere else on earth. (Credit: foto met dank aan de Arbor Day Foundation)

Mary Kay and the Arbor Day Foundation have planted over 1.2 million trees across the globe, making a measurable impact on vital forest ecosystems and biodiversity. (Credit: Arbor Day Foundation)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een wereldwijde pleitbezorger voor duurzaam ondernemen en milieubeheer, heeft vandaag de voltooiing aangekondigd van een herbebossingsproject in Madagaskar in samenwerking met de Arbor Day Foundation, Omaha's Henry Doorly Zoo and Aquarium en het Madagascar Biodiversity Partnership. De aankondiging vindt plaats terwijl vertegenwoordigers van over de hele wereld bijeenkomen in Montreal tijdens het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit (COP 15) om de wereldwijde biodiversiteitscrisis aan te pakken.

Duurzaam bosbeheer is essentieel voor het behoud van de biodiversiteit. Het project met 42.000 bomen in Zuidoost-Madagaskar was gericht op het terugdringen van tientallen jaren van bosvernietiging. Het bos is de thuisbasis van ernstig bedreigde maki's en andere wilde diersoorten die nergens anders op aarde voorkomen. Het planten van bomen was ook bedoeld om de veerkracht van het bos en de naburige gemeenschappen te verbeteren.

De Arbor Day Foundation schat* dat het project de komende 40 jaar zal resulteren in:

10.562 ton netto koolstofdioxide vastgelegd (het equivalent van 2.296 minder auto's op de weg)

(het equivalent van 2.296 minder auto's op de weg) 125 ton luchtvervuiling verwijderd (het equivalent van genoeg zuurstof voor 10.500 mensen)

(het equivalent van genoeg zuurstof voor 10.500 mensen) 11.943.378,54 liter (2.627.176 gallons) vermeden waterafvoer (het equivalent van 29.854 mensen met schoner water)

" De impact van deze samenwerking heeft ons in staat gesteld om aanzienlijke vooruitgang te boeken in een van de meest kritieke bosgebieden voor biodiversiteit, met veel soorten die afhankelijk zijn van deze bomen om te overleven," aldus Katie Loos, Chief Operating Officer van de Arbor Day Foundation. " Mary Kay blijft haar toegewijde steun tonen aan het versterken van de bossen met de grootste nood op onze planeet. Het beschermen en behouden van onze meest kwetsbare soorten is essentieel voor het oplossen van de huidige biodiversiteitscrisis, en we zijn er trots op samen te werken met partners die deze waarde delen."

Vorige maand maakte Mary Kay de voltooiing bekend van een herbebossingsproject van 69 hectare om het Econfina Creek Wildlife Management Area in Florida nieuw leven in te blazen in samenwerking met de Arbor Day Foundation. In samenwerking met het Northwest Florida Water Management District werkten de Foundation en Mary Kay samen om 43.000 langbladige dennen te planten die kritieke waterbronnen in Bay County Florida zullen helpen beschermen. De belangrijkste voordelen van het project op het gebied van milieu en biodiversiteit omvatten: herstel en behoud van de primaire bron van drinkwater voor Bay County, Florida; herplanting van inheemse boomsoorten om dit gebied tot zijn natuurlijke staat terug te brengen; en verbetering van de habitat voor wilde dieren in het gebied, waaronder herten, bobwhite-kwartels, Shermans voseekhoorns en gopherschildpadden.

Eerder dit jaar bracht Mary Kay ook een rapport uit over haar langdurige samenwerking met de Arbor Day Foundation. Samen hebben Mary Kay Inc. en de Foundation meer dan 1,2 miljoen bomen over de hele wereld geplant, wat een meetbare impact heeft op vitale bosecosystemen.

Ga voor meer informatie over Mary Kay's inzet voor duurzaamheid naar marykayglobal.com/sustainability en download Mary Kay’s wereldwijde duurzaamheidsstrategie: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow.

*Impactschattingen gemaakt met behulp van i-Tree, een state-of-the-art, peer-reviewed softwaresuite van de USDA Forest Service die bosbouwanalyse- en evaluatietools van voordelen voor steden en het platteland biedt.

Over Arbor Day Foundation

De Arbor Day Foundation werd opgericht in 1972 en is sindsdien uitgegroeid tot de grootste non-profit organisatie gewijd aan het planten van bomen, met meer dan een miljoen leden, supporters en gewaardeerde partners. In de afgelopen 50 jaar zijn bijna 500 miljoen bomen van de Arbor Day Foundation geplant in buurten, gemeenschappen, steden en bossen over de hele wereld. Onze visie is om te leiden naar een wereld waar bomen worden gebruikt om problemen op te lossen die cruciaal zijn om te overleven.

Als een van 's werelds grootste actieve natuurbeschermingsstichtingen licht de Arbor Day Foundation via haar leden, partners en programma's belanghebbenden en gemeenschappen over de hele wereld voor en betrekt ze bij haar missie om bomen te planten, te verzorgen en te vieren. Meer informatie is beschikbaar op arborday.org.

Over Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, een van de oorspronkelijke glazen plafondbrekers, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkopers in bijna 40 landen. Als bedrijf voor de ontwikkeling van ondernemerschap zet Mary Kay zich in om vrouwen op hun traject te ondersteunen door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en geuren. Mary Kay gelooft in het verrijken van levens vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het bevorderen van zakelijke uitmuntendheid, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Kijk voor meer informatie op marykayglobal.com, vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn, of volg ons op Twitter.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.