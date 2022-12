Mary Kay contribue à la protection des lémuriens et d'autres espèces sauvages particulièrement menacées, dans le cadre d'un partenariat avec l'Arbor Day Foundation

In partnership with the Arbor Day Foundation, Omaha’s Henry Doorly Zoo and Aquarium, and the Madagascar Biodiversity Partnership, Mary Kay announced the completion of a reforestation project in Madagascar. The 42,000-tree project in Southeast Madagascar focused on reversing decades of forest destruction. The forest is home to critically endangered lemurs and other wildlife species found nowhere else on earth. (Credit: Photo courtesy of the Arbor Day Foundation)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., défenseur mondial de la pérennité des entreprises et de la gestion de l'environnement, annonce aujourd'hui la finalisation d'un projet de reforestation à Madagascar en collaboration avec l'Arbor Day Foundation, l'Omaha's Henry Doorly Zoo and Aquarium et le Madagascar Biodiversity Partnership. L'annonce intervient au moment où des représentants du monde entier se retrouvent à Montréal dans le cadre de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (COP 15) pour faire face aux problèmes de biodiversité dans le monde.

Une gestion durable des forêts est essentielle au maintien de la biodiversité. Le projet de plantation de 42 000 arbres dans le sud-est de Madagascar avait pour but de remédier à des décennies de destruction de la forêt. La forêt abrite en effet des lémuriens gravement menacés ainsi que d'autres espèces sauvages qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Le projet de plantation d'arbres visait également à favoriser la résilience de la forêt et des communautés voisines.

Selon l'Arbor Day Foundation*, le projet permettra d'atteindre les résultats suivants au cours des 40 prochaines années :

10 562 tonnes métriques de dioxyde de carbone net séquestré (soit l'équivalent de 2 296 voitures en moins sur la route)

(soit l'équivalent de 2 296 voitures en moins sur la route) 125 tonnes de pollution atmosphérique éliminées (soit la consommation d'oxygène de 10 500 personnes)

(soit la consommation d'oxygène de 10 500 personnes) 2,627,176 gallons cubes d'eau de ruissellement évités (soit une eau plus propre pour 29 854 personnes)

"Ce partenariat nous a permis de réaliser des progrès considérables dans une des zones forestières les plus importantes pour la biodiversité, où de nombreuses espèces dépendent de ces arbres pour leur survie", a déclaré Katie Loos, responsable opérationnelle de l'Arbor Day Foundation. "Mary Kay a maintenu son soutien inconditionnel au renforcement des forêts de notre planète qui en ont le plus besoin. La protection et la préservation des espèces les plus vulnérables sont primordiales pour résoudre la crise actuelle de la biodiversité, et c'est avec une grande fierté que nous collaborons avec des partenaires partageant ces valeurs."

Le mois dernier, Mary Kay annonçait la réalisation d'un projet de reforestation de 69 acres destiné à raviver la zone de gestion de la faune d'Econfina Creek en Floride, en partenariat avec l'Arbor Day Foundation. En collaboration avec le Northwest Florida Water Management District, la Fondation et Mary Kay ont collaboré à la plantation de 43 000 pins à feuilles longues, lesquels favoriseront la protection des ressources en eau essentielles dans le comté de Bay, en Floride. D'un point de vue environnemental et de la biodiversité, le projet a permis de restaurer et de préserver la première source d'eau potable du comté de Bay, en Floride, de replanter des espèces d'arbres indigènes pour que la région retrouve son état naturel. Il a également permis de renforcer l'habitat de la faune locale, notamment des cerfs, des colins de Virginie, des écureuils renards de Sherman et des tortues de Gopher.

En début d'année, Mary Kay avait également publié un rapport présentant en détail son partenariat de longue date avec l'Arbor Day Foundation. Ensemble, Mary Kay Inc. et la Fondation ont planté plus de 1,2 million d'arbres dans le monde entier, générant un impact mesurable sur des écosystèmes forestiers vitaux.

Pour plus d'informations sur l'engagement de Mary Kay en faveur du développement durable, rendez-vous sur marykayglobal.com/sustainability et téléchargez la stratégie mondiale de Mary Kay en matière de développement durable : "Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow".

*Les évaluations d'impact ont été réalisées à l'aide de i-Tree, une série de logiciels de pointe, évalués par des pairs, du service forestier de l'USDA, qui propose des outils d'analyse et d'évaluation des avantages de la reforestation urbaine et rurale.

À propos de l’Arbor Day Foundation

Fondée en 1972, l’Arbor Day Foundation est devenue la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à la plantation d’arbres, avec plus d’un million de membres, de sympathisants et de précieux partenaires. Au cours des 50 dernières années, près de 500 millions d’arbres de l’Arbor Day Foundation ont été plantés dans des quartiers, des communautés, des villes et des forêts du monde entier. Notre vision est de mener vers un monde où les arbres sont utilisés pour résoudre des problèmes essentiels à la survie.

En tant que l’une des plus grandes fondations de conservation en activité dans le monde, l’Arbor Day Foundation, à travers ses membres, ses partenaires et ses programmes, éduque et incite les parties prenantes et les communautés du monde entier à s’impliquer dans sa mission de plantation, de culture et de célébration des arbres. Veuillez consulter le site arborday.org pour de plus amples informations.

À propos de Mary Kay Inc.

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s’engage à soutenir les femmes dans leurs parcours, via diverses initiatives de formation, mentorat, représentation, mise en réseau et innovation. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd’hui pour un lendemain durable, en s’associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l’excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l’égalité des sexes, la protection des survivantes des violences conjugales, l’embellissement de nos communautés et l’encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

