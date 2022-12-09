Metropolitan Premium Properties和Mallorca Properties完成杜拜頂級規模的住宅土地交易，總額高達6.9億迪拉姆

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全方位服務型地產經紀機構、Metropolitan Group旗下旗艦房地產公司Metropolitan Premium Properties (MPP)與專注於高檔和私人地產投資機會的專業商業地產公司Mallorca Properties合作，完成杜拜迄今為止頂級規模的單一住宅用地交易——交易總額高達6.9億迪拉姆（1,876萬美元），涉及杜拜濱海區的三個地塊。

該交易所涉土地的建成區超過170萬平方英尺，總海濱面積超過10萬平方英尺。地塊正位於杜拜頂級奢華的濱海區，坐擁一覽無遺的海景、杜拜眼以及棕櫚島景觀。地塊的買家為杜拜一流的地產開發商，預計將會開發超奢華公寓和頂層閣樓。

Metropolitan Group機構銷售負責人Ahmed Abou El Naga在代表買家的Mallorca Commercial Real Estate Advisory創辦人兼董事長Fakhreddin Minooeifar的幫助下發起並協調了此次交易。

Metropolitan Group機構銷售負責人Ahmed Abou El Naga表示：「在杜拜的所有黃金地段中，僅有少數濱海地塊可供交易，而它們完全不對市場開放。我們很高興為標誌性的杜拜天際線新增旗艦級開發案，並在這一過程中扮演重要角色。我們目前發現，國際開發商在擴大其杜拜市場業務方面存在著龐大的需求。大多數此類跨國公司都在尋找優質地塊，以便開發高檔奢華專案。」

Mallorca Commercial Real Estate Advisory創辦人兼董事長Fakhreddin Minooeifar表示：「該交易進一步確認了杜拜為優質地塊和地產目的地的領導地位。我們將繼續與獨家精選的高淨值客戶合作，並在整個交易過程中仍然是他們值得信賴的地產顧問。」

Metropolitan Group於今年5月成立機構銷售部門，專注於涉及建築、地塊和能夠創造收入的超高價格資產的交易。同時，Mallorca Properties在策略性交易方面擁有優異的過往記錄，主要專注於商業投資機會。

致編輯

關於Metropolitan Premium Properties

Metropolitan Premium Properties (MPP)是Metropolitan Group旗下的旗艦地產公司，總部位於杜拜。MPP是全方位服務型地產經紀機構，致力於為開發商、所有者和投資者提供客製化解決方案，幫助他們從奢華地產資產中盡可能獲取更多價值。MPP提供完整的一站式地產解決方案，擁有阿拉伯聯合大公國頂級規模的優質地產組合。

關於Mallorca Properties

Mallorca Properties是家族所有且屢獲殊榮的精品級地產投資顧問公司，其目標十分明確，即成為利基市場的服務提供者，並專注於大型商業機會。

*來源：AETOSWire

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