Metropolitan Premium Properties和Mallorca Properties完成迪拜顶级规模的住宅土地交易，总额高达6.9亿迪拉姆

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全服务型地产经纪机构、Metropolitan Group旗下旗舰房地产公司Metropolitan Premium Properties (MPP)携手专注于高端和私人地产投资机会的专业商业地产公司Mallorca Properties，完成了迪拜迄今为止顶级规模的单一住宅用地交易——交易总额高达6.9亿迪拉姆（1,876万美元），涉及迪拜滨海区的三个地块。

该交易所涉土地的建成区超过170万平方英尺，总海滨面积超过10万平方英尺。地块正位于迪拜顶级奢华的滨海区，坐拥一览无遗的海景、迪拜眼以及棕榈岛景观。地块的买家为迪拜领先的地产开发商，预计将会进行超奢华公寓和顶层公寓开发。

Metropolitan Group机构销售负责人Ahmed Abou El Naga在代表买家的Mallorca Commercial Real Estate Advisory创始人兼董事长Fakhreddin Minooeifar的帮助下发起并协调了此次交易。

Metropolitan Group机构销售负责人Ahmed Abou El Naga表示：“在迪拜所有黄金地段中，仅有少数滨海地块可供交易，而它们完全不对市场开放。我们很高兴为标志性的迪拜天际线新增旗舰级开发项目，并在这一过程中发挥了重要的作用。我们目前发现，国际开发商在拓展其迪拜市场业务方面存在着庞大的需求。大多数此类跨国公司都在寻找优质地块，以便开发高端奢华项目。”

Mallorca Commercial Real Estate Advisory创始人兼董事长Fakhreddin Minooeifar表示：“该交易进一步确认了迪拜作为优质地块和地产目的地的领导地位。我们将继续与独家精选的高净值客户合作，并将继续作为值得信赖的地产顾问，帮助客户完成整个交易流程。”

Metropolitan Group于今年5月成立机构销售部门，专注于涉及建筑、地块和能够创造收入的超高价格资产的交易。同时，Mallorca Properties在战略交易方面有着优异的过往业绩，主要专注于商业投资机遇。

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关于Metropolitan Premium Properties

Metropolitan Premium Properties (MPP)是Metropolitan Group旗下的旗舰地产公司，总部位于迪拜。作为一家全服务型地产经纪机构，MPP致力于为开发商、所有者和投资者提供定制解决方案，帮助他们实现从奢华地产资产中尽可能获取更多价值的目标。MPP提供完整的一站式地产解决方案，拥有阿联酋顶级规模的优质地产组合。

关于Mallorca Properties

Mallorca Properties是一家屡获殊荣的家族所有高端地产投资咨询公司，其目标十分明确，即成为细分市场上的服务提供商，并专注于大型商业机遇。

*来源：AETOSWire

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