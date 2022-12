Metropolitan Premium Properties et Mallorca Properties clôturent la plus grande transaction foncière résidentielle à Dubaï contre 690 millions de dirhams émiratis

Ahmed Abou El Naga, Head of Institutional Sales of Metropolitan Group (Photo: AETOSWire)

Dubaï, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Metropolitan Premium Properties (MPP), une agence d'immobiliers à service complet et la société d'immobiliers pionnière de Metropolitan Group, et Mallorca Properties, une société d'immobiliers commerciale spécialisée dans les opportunités d'investissement immobilier privé haut de gamme, ont conclu la plus grande transaction foncière résidentielle de Dubaï à ce jour - un accord de 690 millions de dirhams émiratis (187,6 millions de dollars) concernant trois terrains à Dubaï Marina.

La zone bâtie évoquée dans la transaction est de plus de 1,7 million de pieds carrés et le terrain total en front de mer est de plus de 100 000 pieds carrés surplombant directement la marina la plus luxueuse de Dubaï et une vue imprenable sur la mer, sur Dubai Eye et Palm Jumeirah. Des appartements et des penthouses ultra-luxueux sont prévus d'être développés sur les terrains qui ont été vendus à un promoteur immobilier de premier plan basé à Dubaï.

Ahmed Abou El Naga, responsable des ventes institutionnelles chez Metropolitan Group, a orchestré la transaction avec l'aide de Fakhreddin Minooeifar, fondateur et président de Mallorca Commercial Real Estate Advisory, qui représentait l'acheteur.

« Il n'y a qu'une poignée de terrains en bord de mer disponibles dans tous les quartiers de Dubaï et ils sont complètement hors du marché. Nous sommes ravis de jouer un rôle aussi fondamental qui consiste à ajouter un tel développement pionnier à l'emblématique silhouette de Dubaï, » a déclaré Ahmed Abou El Naga, responsable des ventes institutionnelles chez Metropolitan Group. « Nous assistons actuellement à une demande massive de la part de promoteurs internationaux qui visent à élargir leurs opérations sur le marché de Dubaï. La plupart de ces multinationales recherchent des terrains de choix pour développer des projets luxueux haut de gamme. »

Fakhreddin Minooeifar, fondateur et président de Mallorca Commercial Real Estate Advisory, a pour sa part souligné : « Cet accord réaffirme davantage la position pionnière de Dubaï en tant que destination pour les terrains et les immobiliers de premier ordre. Nous continuons à travailler avec une sélection exclusive de clients fortunés et à leur fournir des conseils de confiance en matière d'immobilier tout au long du processus de transaction. »

Metropolitan Group a lancé sa division de ventes institutionnelles en mai cette année, qui se concentre exclusivement sur les transactions impliquant bâtiments, terrains et actifs prestigieux (trophy assets) générateurs de revenus. Parallèlement, Mallorca Properties détient une solide expérience en matière de transactions stratégiques et se concentre principalement sur les opportunités d'investissement commercial.

Notes à l'éditeur

À propos de Metropolitan Premium Properties

Metropolitan Premium Properties (MPP) est l’entreprise phare de Metropolitan Group basée à Dubaï. Elle est consideree comme l’une des meilleures agences immobilières à service complet offrant des solutions personnalisées aux promoteurs, propriétaires et investisseurs qui cherchent à maximiser la valeur de leurs actifs immobiliers luxueux. MPP offre une solution immobilière complète sous un même toit et détient le plus grand portefeuille d'immobiliers haut de gamme aux EAU.

À propos de Mallorca Properties

Une société familiale de consultations en investissement immobilier multi-primée dont l'objectif clair consiste à devenir fournisseur de services de niche. Sa mission est axée sur les opportunités commerciales importantes.

