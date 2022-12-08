冠科生物宣布与ERS Genomics签订基因编辑专利CRISPR/Cas9的全球性许可协议

美国圣地亚哥和爱尔兰都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 冠科生物（JSR生命科学集团旗下子公司）宣布与ERS Genomics Limited（简称“ERS”）签订了一份授权使用ERS的CRISPR/Cas9原始专利许可协议，这意味着冠科生物能够在全球全权使用CRISPR/Cas9进行基因编辑研究。

冠科生物作为一家全球化的合同研究组织（CRO），为制药及生物技术公司提供创新的临床前及转化研究服务来推进药物发现研究和推动肿瘤，肿瘤免疫及免疫介导炎症性疾病的发展研究。

ERS拥有联合创始人的独家全球授权许可及2022诺贝尔奖得主Emmanuelle Charpentier的涵盖CRISPR/Cas9基础知识产权的研究平台。ERS Genomics拥有超100个全球专利。

冠科生物与ERS的协议是自Charpentier发表相关研究的十年里的行业标志性事件，此研究将CRISPR-Cas9重新用作基因编辑系统，这为现在被称为CRISPR的技术组铺平了道路，这改变了生命科学领域并使科学家研究DNA和RNA的方式产生变革。

有了这项新协议，冠科生物能够加强基因编辑的能力并且探索对3D病人源肿瘤类器官模型进行基因编辑的前景。因为能在转化研究中选择添加匹配的体内模型，这个协议还能确保冠科生物为进行更高通量的筛选，开发出其他独特并且与临床前相关的3D工具

冠科生物首席商务官Mike Prosser说道：“这加强了我们为客户提供更具创新的药物发现策略的能力，我们看到了利用 CRISPR基因编辑来加强和使用细胞及和潜在的来自病人的2D、3D类器官的巨大潜力。”

ERS的首席执行官Eric Rhodes补充道：“CRISPR在变革生物技术领域方面，持续得到更为广泛的应用。能够与冠科生物合作并且看到这项技术能应用于更尖端的领域，我们对此十分激动。他们使用CRISPR编辑涉及类器官开发的细胞使使十分明智的，我们一直以来都热衷于支持探索CRISPR的新潜能。”

该项协议的财政细节尚未披露。

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关于冠科生物

冠科生物是JSR生命科学集团旗下子公司。作为一家全球化的合同研究组织（CRO）冠科生物为客户提供临床前和转化医学平台服务，以推进肿瘤学、肿瘤免疫学和免疫介导炎症疾病的研究。我们致力于打造全球最大的商业化PDX模型库。是全球临床前CRO中获得独家授权，提供基于HUB技术的肿瘤类器官服务的公司。冠科生物助力客户选择更有效的候选药物，确保病人获得及时有效的医治。公司成立于2006年，现今在美国、欧洲和亚洲已拥有10个研究中心。

请访问 www.crownbio.com了解更多信息。

关于ERS Genomics

ERS Genomics是一家位于爱尔兰都柏林的生物技术公司。该公司的成立是为了提供Emmanuelle Charpentier博士持有的基础CRISPR / Cas9知识产权的使用服务。非独家许可可用于研究和销售多个领域的产品和服务，包括研究工具、试剂盒、试剂;可用于发现治疗干预的新靶点;可用于发现和筛选新型候选药物的细胞系;可用于保健品GMP生产;可用于伴侣动物和牲畜健康;可用于生产酶、生物燃料和化学品等工业材料;并可用于合成生物学。

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