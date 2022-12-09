Esri與日內瓦排雷中心合作開發爆炸物地圖繪製技術

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--負責清除地雷和其他爆炸物的人道主義組織越來越依賴數位化技術。如今，現代資訊管理已成為排雷行動的基礎。為支持此類工作，Esri和日內瓦國際人道主義排雷中心(GICHD)簽署了一份合作備忘錄(MOU)，延長並擴大了雙方的合作夥伴關係。人道主義組織將能夠利用Esri世界領先的地理資訊系統(GIS)技術來繪製爆炸性武器的地圖，以便更精確地清除這些爆炸物，最終幫助人們重返家園，並安全使用土地。

GICHD資訊管理負責人Steve Hellen表示：「憑藉與Esri長達二十多年的合作關係，我們將其地理資訊系統應用於人道主義排雷，這項工作本質上是一個地理問題。Esri的技術和專長使我們能夠幫助合作夥伴評估危害的性質和嚴重程度、它們如何影響人類，以及如何確定排雷的優先事項以取得最大成效。」

該協議進一步深化了Esri對排雷行動資訊管理系統(IMSMA)現代化的支援，IMSMA是GICHD的旗艦平臺，為全球80%以上的國家和聯合國排雷行動計畫所使用。該平臺以Esri的GIS軟體為置建基礎，在排雷過程中發揮著關鍵作用——可讓廣泛的利害關係人取得資訊，並即時查看和報告特定地點的污染程度。

Esri創辦人兼總裁Jack Dangermond表示：「我們很榮幸能夠支援GICHD完成其使命，應對這一獨特的人道主義挑戰，該問題影響著全球60多個國家和地區的人民。雙方的夥伴關係將使世界各地的組織能夠提高對所要消除的隱患的態勢感知，並幫助他們拯救生命。」

透過這份合作備忘錄，Esri和GICHD將致力於拓展GIS在降低爆炸物風險和其他人道主義領域的能力和技能。此次合作還涵蓋課程開發、促進地理空間知識的普及，以及獲得GIS專業知識。

GICHD主任Stefano Toscano大使表示：「我們確信Esri的ArcGIS工具集非常契合我們部門的需求，也很高興能延續我們與Esri的關係。」

如需進一步瞭解GIS工具如何幫助人道主義組織完成其任務，請造訪esri.com/en-us/industries/humanitarian/overview。

關於GICHD

日內瓦國際人道主義排雷中心(GICHD)致力於減少爆炸性武器對社區造成的風險，重點關注地雷、集束彈藥和彈藥儲存。作為國際公認的專業技術和知識中心，GICHD幫助大約40個受影響國家和地區的國家當局、國際和區域組織、非政府組織和商業經營者改進排雷行動和彈藥管理並使其專業化。該中心提供的各種服務旨在拯救生命，幫助流離失所人口安全返回家園，並促進和平且永續的發展。

如需瞭解有關GICHD的更多資訊，請造訪gichd.org。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶充分挖掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大公司、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri擁有眾多區域辦事處、國際經銷商和合作夥伴，在六大洲的100多個國家提供本地支援服務。憑藉其對地理空間資訊技術開創性的承諾，Esri為數位化轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最具創新力的解決方案。敬請造訪我們的網站：esri.com。

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