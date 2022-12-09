Esri与日内瓦排雷中心合作开发爆炸物地图绘制技术

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--负责清除地雷和其他爆炸物的人道主义组织越来越依赖数字化技术。如今，现代信息管理已成为排雷行动的基础。为支持此类工作，Esri和日内瓦国际人道主义排雷中心(GICHD)签署了一份谅解备忘录(MOU)，延长并扩大了双方的合作伙伴关系。人道主义组织将能够利用Esri世界领先的地理信息系统(GIS)技术来绘制爆炸性武器的地图，以便更精确地清除这些爆炸物，最终帮助人们重返家园，并安全使用土地。

GICHD信息管理负责人Steve Hellen表示：“依托与Esri长达二十多年的合作关系，我们将其地理信息系统应用于人道主义排雷，这项工作本质上是一个地理问题。Esri的技术和专长使我们能够帮助合作伙伴评估危害的性质和严重程度、它们如何影响人类，以及如何确定排雷的优先事项以取得最大成效。”

该协议进一步深化了Esri对排雷行动信息管理系统(IMSMA)现代化的支持，IMSMA是GICHD的旗舰平台，为全球80%以上的国家和联合国排雷行动计划所使用。该平台以Esri的GIS软件为构建基础，在排雷过程中发挥着关键作用——可让广泛的利益相关者获取信息，并实时查看和报告特定地点的污染程度。

Esri创始人兼总裁Jack Dangermond表示：“我们很荣幸能够支持GICHD完成其使命，应对这一独特的人道主义挑战，该问题影响着全球60多个国家和地区的人民。双方的伙伴关系将使世界各地的组织能够提高对所要消除的隐患的态势感知，并帮助他们拯救生命。”

通过这份谅解备忘录，Esri和GICHD将致力于拓展GIS在降低爆炸物风险和其他人道主义领域的能力和技能。此次合作还涵盖课程开发、促进地理空间知识的普及，以及获取GIS专业知识。

GICHD主任Stefano Toscano大使表示：“我们确信Esri的ArcGIS工具集非常契合我们部门的需求，也很高兴能延续我们与Esri的关系。”

如需进一步了解GIS工具如何帮助人道主义组织完成其任务，请访问esri.com/en-us/industries/humanitarian/overview。

关于GICHD

日内瓦国际人道主义排雷中心(GICHD)致力于减少爆炸性武器对社区造成的风险，重点关注地雷、集束弹药和弹药储存。作为国际公认的专业技术和知识中心，GICHD帮助大约40个受影响国家和地区的国家当局、国际和区域组织、非政府组织和商业经营者改进排雷行动和弹药管理并使之专业化。该中心提供的各种服务旨在拯救生命，帮助流离失所人口安全返回家园，并促进和平且可持续的发展。

如需了解有关GICHD的更多信息，请访问gichd.org。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，已有逾35万家全球组织及美洲、亚太、欧洲、非洲和中东地区的超过20万家机构部署了Esri软件，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利性组织和高校等。Esri拥有众多区域办事处、国际分销商和合作伙伴，在六大洲的100多个国家提供本地支持服务。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最具创新力的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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