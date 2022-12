Esri colabora com o Geneva Demining Center na tecnologia de mapeamento de explosivos

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Organizações humanitárias que têm a tarefa de neutralizar minas terrestres e outros materiais explosivos dependem cada vez mais da tecnologia digital. O gerenciamento moderno de informações agora serve como base para as operações de desativação de minas. Para apoiar estes esforços, a Esri e o Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) renovaram e expandiram sua parceria por meio de um memorando de entendimento (MOU). Como resultado, organizações humanitárias poderão utilizar a tecnologia de sistema de informações geográficas (GIS) com liderança mundial da Esri para mapear materiais explosivos para eliminá-los com maior precisão e, por fim, ajudar as pessoas a retornarem às suas casas e usar sua terra com mais segurança.

"Em mais de duas décadas de parceria com a Esri, aplicamos o GIS para a desminagem humanitária, um problema inerentemente geográfico", disse Steve Hellen, chefe de gerenciamento de informações, GICHD. "A tecnologia e experiência da Esri nos permitem ajudar parceiros a avaliar a natureza e extensão dos perigos, como afetam as pessoas e como priorizar a neutralização para o maior impacto.

O acordo reforça o apoio da Esri na modernização do Sistema de Gerenciamento de Informações sobre Ação contra as Minas (IMSMA), a principal plataforma do GICHD, usada por mais de 80% dos programas nacionais e das Nações Unidas de ação contra minas no mundo inteiro. Idealizado com o uso do software GIS da Esri, a plataforma atende a uma finalidade crítica no processo de desminagem — oferecer acesso às informações para várias partes interessadas, assim como visualização em tempo real e relatórios sobre a extensão da contaminação em locais específicos.

"É uma honra apoiar o GICHD em sua missão de enfrentar este desafio humanitário único, que afeta pessoas em mais de 60 países e territórios do mundo inteiro", disse Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "Esta parceria proporcionará às organizações maior conscientização situacional dos perigos que eles procuram eliminar em todo o mundo e ajudá-las a salvar vidas."

Por meio do MOU (memorando de entendimento), a Esri e o GICHD terão como objetivo ampliar a capacidade e habilidade do GIS na redução do risco de materiais explosivos e em outras áreas humanitárias. Esta colaboração também incluirá o desenvolvimento de cursos que promovem a literacia geoespacial e o acesso à capacidade do GIS.

"Estamos convencidos de que o conjunto de ferramentas ArcGIS da Esri é a melhor opção para o nosso setor e estamos muito satisfeitos de continuar a desenvolver o nosso relacionamento com a Esri, disse o embaixador Stefano Toscano, diretor do GICHD.

Para saber mais sobre como as ferramentas GIS podem ajudar as organizações humanitárias a prosseguir com suas missões, acesse esri.com/en-us/industries/humanitarian/overview.

Sobre o GICHD

O GICHD trabalha para reduzir os riscos causados por materiais explosivos às comunidades, com foco em minas terrestres, munições de fragmentação e estoques de munição. Como um centro de especialização e conhecimento reconhecido internacionalmente, o GICHD ajudas as autoridades nacionais, organizações internacionais e regionais, ONGs e operadores comerciais em cerca de 40 estados e territórios afetados a desenvolver e profissionalizar ações contra minas e controle de munições. Os vários serviços do Centro salvam vidas, facilitam o retorno seguro de populações deslocadas e promovem o desenvolvimento pacífico e sustentável.

Para obter mais informações sobre o GICHD, acesse gichd.org.

Sobre a Esri

A Esri, líder de mercado global em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para aprimorar resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri foi implantado em mais de 350 mil organizações no mundo inteiro e em mais de 200 mil instituições nas Américas, região Ásia-Pacífico, Europa, África e no Oriente Médio, incluindo empresas Fortune 500, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri tem escritórios regionais, distribuidores internacionais e conta com parcerias que oferecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse esri.com.

