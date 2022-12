Esri collabore avec le Centre de déminage de Genève en matière de cartographie des explosifs

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Les organisations humanitaires chargées de procéder à l’enlèvement des mines terrestres et autres engins explosifs s’appuient de plus en plus sur les technologies numériques. Les opérations de déminage s’appuient désormais sur la gestion moderne des informations. Pour soutenir ces efforts, Esri et le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) ont renouvelé et élargi leur partenariat en signant un protocole d’accord qui permettra aux organisations humanitaires d’utiliser la technologie de pointe du système d’information géographique (SIG) d’Esri pour cartographier les munitions explosives afin de les éliminer plus précisément et, en fin de compte, d’aider les personnes à rentrer chez elles et à cultiver leurs terres en toute sécurité.

«Depuis vingt années de partenariat avec Esri, nous appliquons le SIG au déminage humanitaire, un problème fondamentalement géographique, a déclaré Steve Hellen, responsable de la gestion de l’information au CIDHG. Grâce à la technologie et à l’expertise d’Esri, nous pouvons aider nos partenaires à évaluer la nature et l’étendue des dangers, la mesure dans laquelle ils affectent les personnes, et à hiérarchiser les opérations de déminage pour qu’elles aient un impact maximal.»

L’accord renforce le soutien apporté par Esri à la modernisation du système de gestion de l’information pour l’action contre les mines (Information Management System for Mine Action, IMSMA), la plateforme phare du CIDHG utilisée par plus de 80% des programmes d’action contre les mines nationaux et des Nations Unies déployés dans le monde. Élaborée à l’aide du logiciel SIG d’Esri, la plateforme remplit une fonction vitale dans le processus de déminage: fournir un accès aux informations à un large éventail de parties prenantes, ainsi qu’une visualisation et des rapports en temps réel sur l’étendue de la contamination à des endroits précis.

«C’est un honneur pour nous de soutenir le CIDHG dans sa mission de relever cet immense problème humanitaire qui touche les populations de plus de 60 pays et territoires dans le monde, a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d’Esri. Ce partenariat offrira aux organisations humanitaires une meilleure évaluation des dangers qu’elles cherchent à éliminer partout dans le monde et les aidera à sauver des vies.»

Dans le cadre de ce protocole d’accord, l’objectif d’Esri et du CIDHG consistera à augmenter les capacités et les compétences SIG appliquées à la réduction des risques liés aux munitions explosives et à d’autres domaines humanitaires. Cette collaboration comprendra également l’élaboration de programmes de cours, la promotion des connaissances géospatiales et l’accès à l’expertise SIG.

«Nous sommes convaincus que l’ensemble des outils ArcGIS d’Esri est parfaitement adapté à nos activités et nous sommes ravis de continuer à consolider notre relation avec Esri», a déclaré Stefano Toscano, ambassadeur et directeur du CIDHG.

Pour plus d’informations sur la manière dont les outils SIG peuvent aider les organisations humanitaires à mener à bien leurs missions, rendez-vous sur esri.com/en-us/industries/humanitarian/overview .

À propos du CIDHG

Le CIDHG a pour mission de réduire les risques que représentent les munitions explosives pour les communautés, et en particulier les mines terrestres, les armes à sous-munitions et les stocks de munitions. En tant que centre d’expertise et de connaissances internationalement reconnu, le CIDHG aide les autorités nationales, les organisations internationales et régionales, les ONG et les opérateurs commerciaux dans une quarantaine d’États et territoires concernés par ce problème à développer et à professionnaliser l’action contre les mines et la gestion des munitions. Les différents services du Centre sauvent des vies, facilitent le retour en toute sécurité des populations déplacées et favorisent un développement pacifique et durable.

Pour plus d’informations sur le CIDHG, visitez le site Web gichd.org.

À propos d’Esri :

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles plusieurs sociétés du Fortune 500, agences gouvernementales, organisations à but non lucratif et universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l’internet des objets (IdO) et l’analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

