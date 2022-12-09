BCG和ABS結合雙方專長以支持海洋和離岸產業脫碳

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球管理顧問公司和海運業脫碳領域的一流顧問波士頓顧問集團(BCG)，與為海運和離岸公司及資產提供分類服務的全球領導者美國船級社(ABS)今天簽署諒解備忘錄，以結合雙方在海洋和離岸產業的技術和顧問服務專長，共同為客戶的脫碳之旅提供支援。

ABS在海洋和離岸產業擁有深厚的知識和經驗，對這一充滿活力的產業的監管局面有著廣泛的洞察力，並擁有全球永續發展中心網路。

BCG提供策略性觀點、變革管理和轉型設計，為獲取海洋和離岸價值鏈的未來優勢提供獨特的端到端建議。

BCG基礎設施、運輸和城市業務合夥人兼氣候與永續發展全球負責人Peter Jameson表示：「監管、科技和新市場的高度不確定性需要海運價值鏈上的每一個參與者通力合作。即使存在不確定性，採取大膽的領導立場也會為先行者創造優勢，並為跟進者創造永續的業務。」

ABS董事長、總裁兼執行長Christopher J. Wiernicki表示：「我們很高興將兩個業界公認的全球品牌聚集在一起，幫助海運業、政府、租船商、供應商、造船廠和船東因應脫碳帶來的挑戰和商機。ABS具備安全、科技和法規方面的優勢，而BCG具備策略、轉型和變革管理方面的優勢。這些能力結合在一起將發揮獨特的力量，可幫助產業在不斷變化的世界中安全地釋放價值，管理風險，並利用潔淨能源轉型生命週期中的機會。成功是團隊運動，ABS和BCG將攜手改變世界。」

新的共同主張將協助客戶達成淨零目標，支援資產所有者努力探索可行的營運和技術改進方案，就碳捕集技術、替代和低碳燃料的採用以及支援碳減排策略的其他顧問服務提供建議。

BCG/ABS的業務也針對那些希望利用淨零轉型所帶來機會的組織。這將包括所有進入離岸產業低碳價值鏈的企業，包括再生能源生產、低碳船隊開發和海底儲存等。

致編輯

波士頓顧問集團與商界和社會領袖合作，共同解決他們最棘手的挑戰，並為他們把握良機。波士頓顧問集團成立於1963年，是商業策略的先驅。如今，我們與客戶密切合作，採用旨在惠及所有利害關係者的轉型方法，助使組織成長，建立永續的競爭優勢，並推動正向的社會影響。

我們多元化的全球團隊帶來深厚的產業和職能專長，以及一系列質疑現狀和激發變革的觀點。BCG透過一流的管理顧問服務、科技和設計以及企業和數位創業投資提供解決方案。我們以獨特的合作模式在整個公司和客戶組織的各個層面展開工作，目標是協助我們的客戶蓬勃發展並使客戶能讓世界變得更美好。

關於ABS

ABS是全球首屈一指的海洋與離岸產業分級和技術顧問服務提供商，致力於在設計和建造方面制定安全和卓越的標準。ABS專注於先進科技和數位解決方案的安全和實際應用，公司與業界及客戶合作，為海洋和離岸資產規劃正確且具成本效益的法規遵從、更佳的效能和營運效率。

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