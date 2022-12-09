BCG和ABS联合双方专长以支持海洋和离岸行业脱碳

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球管理咨询公司和海运业脱碳领域的领先顾问波士顿咨询集团(BCG)与为海运和离岸公司及资产提供分类服务的全球领先企业美国船级社(ABS)今天签署了一份谅解备忘录，以联合双方在海洋和离岸行业的技术和咨询专长，共同为客户的脱碳之旅提供支持。

ABS在海洋和离岸行业拥有深厚的知识和经验，对这一充满活力的行业的监管局面有着广泛的洞察力，并拥有一个全球可持续发展中心网络。

BCG提供战略视角、变革管理和过渡设计，为获取海洋和离岸价值链的未来优势提供独特的端到端建议。

BCG基础设施、交通和城市业务合伙人兼气候与可持续发展全球负责人Peter Jameson表示：“监管、技术和新市场的高度不确定性要求海运价值链上的每一个参与者通力合作。即使存在不确定性，采取大胆的领导立场也会为先行者创造优势，并为后来者创造可持续的业务。”

ABS董事长、总裁兼首席执行官Christopher J. Wiernicki表示：“我们很高兴将两个行业公认的全球品牌聚集在一起，帮助海运业、政府、租船商、供应商、造船厂和船东应对脱碳带来的挑战和机遇。ABS具备安全、技术和法规方面的优势，而BCG具备战略、转型和变革管理方面的优势。将这些能力结合在一起将发挥独特的作用，可帮助行业在不断变化的世界中安全地释放价值，管理风险，并利用清洁能源转型生命周期中的机遇。成功是一项团队运动，ABS和BCG将携手改变世界。”

新的联合主张将帮助客户实现净零目标，支持资产所有者努力探索可行的运营和技术改进方案，就碳捕获技术、替代和低碳燃料的采用以及支持碳减排战略的其他咨询服务提供建议。

BCG/ABS的提议也针对那些希望利用向净零过渡所带来机会的组织。这将包括所有进入离岸行业低碳价值链的企业，包括可再生能源生产、低碳船队开发和海底储存等。

致编辑

波士顿咨询集团与商界和社会领袖合作，共同应对他们最棘手的挑战，并为他们把握良机。波士顿咨询集团成立于1963年，是商业战略的先驱。如今，我们与客户密切合作，采用旨在惠及所有利益相关者的转型方法，赋能组织发展壮大，建立可持续的竞争优势，并推动积极的社会影响。

我们多元化的全球团队带来了深厚的行业和职能专长，以及一系列质疑现状和激发变革的观点。BCG通过领先的管理咨询、技术和设计以及企业和数字风险投资提供解决方案。我们以独特的协作模式在整个公司和客户组织的各个层面开展工作，目标是帮助我们的客户蓬勃发展并为客户赋能，从而让世界变得更美好。

关于ABS

ABS是全球领先的海洋与离岸行业分级和技术咨询服务供应商，致力于在设计和建造方面制定安全和卓越的标准。ABS专注于先进技术和数字解决方案的安全和实际应用，公司与行业及客户合作，为海洋和离岸资产开发准确和经济高效的合规性、优化的性能和运营效率。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。