BCG et ABS associent leur expertise pour soutenir la décarbonisation marine et offshore

(Left to Right) ABS Chairman, President and CEO Christopher J. Wiernicki and Peter Jameson, Partner and Global Lead for Climate and Sustainability in BCG’s Infrastructure, Transport and Cities practice, sign MOU to provide joint support to clients' decarbonization journeys. (Photo: Business Wire)

(Left to Right) ABS Chairman, President and CEO Christopher J. Wiernicki and Peter Jameson, Partner and Global Lead for Climate and Sustainability in BCG’s Infrastructure, Transport and Cities practice, sign MOU to provide joint support to clients' decarbonization journeys. (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Boston Consulting Group (BCG), un cabinet mondial de conseil en gestion et un conseiller de premier plan en matière de décarbonisation pour l’industrie maritime, et American Bureau of Shipping (ABS), un leader mondial dans la fourniture de services de classification pour les entreprises et les actifs maritimes et offshore, ont signé aujourd’hui un protocole d’accord pour joindre leur expertise technique et de conseil dans les industries maritimes et offshore, fournissant un soutien conjoint aux parcours de décarbonisation des clients.

ABS possède une connaissance et une expérience approfondies des industries marine et offshore, ainsi qu’une connaissance avancée du paysage réglementaire du secteur dynamique et d’un réseau mondial de centres de développement durable.

BCG offre une perspective stratégique, une gestion du changement et une conception de la transition qui fournissent une proposition unique de bout en bout pour tirer profit des avantages futurs dans la chaîne de valeur marine et offshore.

Peter Jameson, associé et responsable mondial du climat et de la durabilité au sein du cabinet d’infrastructure, transport et villes de BCG, déclare : « La forte incertitude entourant la réglementation, la technologie et les nouveaux marchés exige que tous les acteurs de la chaîne de valeur maritime travaillent ensemble. Adopter une position de leader audacieuse, même dans l’incertitude, créera un avantage pour les leaders et une activité durable pour les suiveurs. »

Christopher J. Wiernicki, directeur du conseil d’administration, président et chef de la direction d’ABS, déclare : « Nous sommes ravis de réunir deux marques mondiales et reconnues par l’industrie pour aider l’industrie maritime, les gouvernements, les affréteurs, les fournisseurs, les chantiers navals et les armateurs à faire face aux défis et aux opportunités de la décarbonisation. ABS est conçu pour évoluer à un point d’équilibre idéal de la sécurité, de la technologie et de la réglementation, tandis que BCG est conçu pour agir à celui de la stratégie, de la transformation et de la gestion du changement. La réunion de ces capacités fournira une offre unique pour aider l’industrie à extraire de la valeur en toute sécurité, à gérer les risques et à tirer parti des opportunités tout au long du cycle de vie de la transition vers une énergie propre dans un monde en mutation. Le succès est un sport d’équipe et ensemble, ABS et BCG feront la différence. »

La nouvelle proposition conjointe aidera les clients à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette, en soutenant les propriétaires d’actifs dans leurs efforts pour explorer les options réalisables d’amélioration opérationnelle et technique, en les conseillant sur les technologies de capture du carbone et en adoptant des carburants alternatifs et à faible émission de carbone, entre autres services consultatifs qui soutiennent les stratégies de réduction du carbone.

L’offre BCG/ABS s’adresse également à ceux qui souhaitent profiter des opportunités offertes par le passage au net zéro. Cela inclurait toutes les entreprises qui alimentent la chaîne de valeur à faible émission de carbone pour les industries offshore, y compris les producteurs d’énergie renouvelable, le développement de flottes à faible émission de carbone et le stockage sous-marin, entre autres.

Notes aux éditeurs

Boston Consulting Group s’associe à des leaders du monde des affaires et de la société pour relever leurs défis les plus importants et saisir leurs plus grandes opportunités. BCG a été le pionnier de la stratégie commerciale lors de sa création en 1963. Aujourd’hui, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour adopter une approche transformationnelle visant à profiter à toutes les parties prenantes, permettant aux organisations de se développer, de créer un avantage concurrentiel durable et d’avoir un impact sociétal positif.

Nos équipes diversifiées et mondiales apportent une expertise sectorielle et fonctionnelle approfondie et une gamme de perspectives qui remettent en question le statu quo et suscitent le changement. BCG propose des solutions par le biais de conseils en gestion de pointe, de technologie et de conception, ainsi que de coopérations inter-entreprises et numériques. Nous travaillons dans un modèle de collaboration unique au sein de l’entreprise et à tous les niveaux de l’organisation cliente, alimentés par l’objectif d’aider nos clients à prospérer et de leur permettre de rendre le monde meilleur.

À propos d’ABS

ABS, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de classification et de conseil technique aux industries marine et offshore, s’engage à établir des normes de sécurité et d’excellence en matière de conception et de construction. Axé sur l’application sûre et pratique de technologies avancées et de solutions numériques, ABS travaille avec l’industrie et ses clients pour développer une conformité précise et rentable, des performances optimisées et une efficacité opérationnelle pour les actifs marins et offshore.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.