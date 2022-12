AD Ports Group signe un accord de collaboration avec l’Africa Finance Corporation (AFC)

Abou Dhabi, Emirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--AD Ports Group (ADX : ADPORTS), le principal facilitateur mondial de services commerciaux, logistiques et industriels, a signé un accord de collaboration avec l’Africa Finance Corporation (« AFC »), le principal fournisseur de solutions d’infrastructure en Afrique, pour remédier au déficit en matière d’infrastructures à travers le continent.

L’accord permettra aux deux parties prenantes d’unir leurs forces pour identifier, financer, développer et investir dans des projets portuaires, d’entreposage, et d’infrastructures maritimes et logistiques indispensables à travers l’Afrique. Les deux parties joindront leur expertise technique, leur solide capacité financière et leurs réseaux à une gamme d’initiatives de développement, en mettant l’accent sur les opportunités de friches industrielles et de nouvelles entreprises.

L’AFC est une institution financière multilatérale panafricaine de développement destinée à remédier au déficit de financements pour les infrastructures en fournissant des solutions de financement couvrant l’ensemble du cycle du projet, ainsi que des services techniques et consultatifs. Au cours des 15 dernières années, l’AFC a investi plus de 10 milliards de dollars dans des projets d’infrastructure dans 37 pays à travers l’Afrique. Grace a son approche d’investissement écosystémique, l’AFC a élaboré et financé des projets, tels que la première zone industrielle certifiée neutre en carbone en Afrique, la zone économique spéciale de Nkok, qui a fait du Gabon le plus grand exportateur de bois de placage au monde, rapportant 1 milliard de dollars de recettes d’exportation annuelles et créant plus de 30 000 emplois. Cette approche a été reproduite par la plateforme Arise au Bénin et au Togo. Plus récemment, et dans le cadre d’une coentreprise avec Masdar des Émirats arabes unis et la BERD, l’AFC a acheté Lekela Power, le plus important producteur indépendant d’énergie renouvelable du continent, avec l’intention de doubler la capacité de production d’ici quatre ans.

AD Ports Group possède une expertise significative dans la construction et l’exploitation de ports et de zones franches, ainsi que les centres de services logistiques et maritimes. Le groupe élabore actuellement une gamme de projets dans des territoires aussi divers que la Jordanie, l’Égypte et l’Irak.

L’accord de collaboration fournira un soutien vital aux ports et aux installations maritimes en Afrique, déjà débordés par la demande croissante pour les biens importés et les installations de production industrielle axées sur l’exportation qui nécessitent des investissements importants pour moderniser, accroître la capacité et améliorer la productivité. Selon un rapport de l’Union africaine (UA), le trafic portuaire en Afrique pourrait atteindre 2 milliards de tonnes d’ici 2040, un défi majeur, étant donné que le temps moyen actuel de séjour au port – le temps que les marchandises passent dans le port – est d’environ 20 jours sur le continent, contre une moyenne mondiale de quatre jours.

Le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, directeur général et PDG d’AD Ports Group, a déclaré : « L’Afrique abrite certaines des économies les plus dynamiques du monde, nécessitant ainsi la création d’une nouvelle génération de ports et d’installations maritimes, basés sur une technologie intelligente et une infrastructure de fret améliorée. Par cet accord, nous voyons une occasion clé pour soutenir les pays africains dans leurs efforts pour construire des centres commerciaux avancés capables de gérer le volume croissant du commerce maritime et d’offrir une excellente connectivité. En travaillant avec l’AFC, nous accorderons la priorité aux projets capables d’apporter un impact durable sur les économies et les communautés de leurs pays respectifs, conformément à l’orientation de notre leadership avisé pour soutenir le développement progressif. »

Pour sa part, Samaila Zubairu, président et directeur général de l’AFC, a déclaré : « Nous sommes ravis de signer cet accord de collaboration avec AD Ports Group, une démarche qui démontre l’enthousiasme continu des Émirats arabes unis à investir et à déployer leur expertise en Afrique. En unissant l’expertise spécialisée et l’expérience exceptionnelle de l’AFC en matière d’investissement avec les compétences techniques d’AD Ports Group, je suis convaincu que notre collaboration permettra la création des plateformes portuaires et logistiques intégrées les plus avancées d’Afrique et du monde. Nous espérons avoir un partenariat continu et de longue date, en œuvrant ensemble pour libérer le potentiel économique de l’Afrique et transformer les vies sur le continent. »

A propos d’ AD Ports Group:

Fondé en 2006, AD Ports Group dessert la région en tant que premier facilitateur de services liés à la logistique, l’industrie et le commerce, agissant comme pont d’échange reliant Abou Dhabi au reste du monde. Coté à la Bourse d’Abu Dhabi (ADX : ADPORTS), l’approche d’intégration verticale d’AD Ports Group s’est avérée déterminante et a joué un rôle clé dans le développement économique émirati au cours de la dernière décennie.

Le portefeuille d’activités d’AD Ports Group comprend plusieurs clusters, dont des ports, des cités économiques et des zones franches, des services maritimes et logistiques ainsi que des solutions numériques. AD Ports Group détient 11 ports et terminaux, et plus de 550 kilomètres carrés de zones économiques au sein de la zone industrielle de Khalifa Abu Dhabi (KIZAD), le plus grand groupe intégré d’entreprises commerciales, logistiques et industrielles au Moyen-Orient.

AD Ports Group est noté A+ par S&P et A+ Outlook Stable par Fitch.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le lien suivant : adportsgroup.com

A propos de l’Africa Finance Corporation (AFC)

L’AFC, une institution financière multilatérale de premier ordre, a été fondée en 2007 pour être le catalyseur d’investissements dans les infrastructures menés par le secteur privé à travers l’Afrique. L’approche de l’AFC en matière d’investissement combine une expertise sectorielle spécialisée avec un accent sur le conseil financier et technique, la structuration de projets, le développement de projets et le capital-risque, afin de répondre aux besoins de développement des infrastructures de l’Afrique et favoriser une croissance économique durable.

Quinze ans plus tard, l’AFC a acquis une expérience en tant que partenaire de choix en Afrique pour investir dans des infrastructures de haute qualité qui fournissent des actifs d’infrastructure et des services essentiels au niveau des principaux secteurs, tels que l’énergie, les ressources naturelles, l’industrie lourde, les transports et les télécommunications. A ce jour, l’AFC a investi plus de 10 milliards de dollars dans des projets situés dans 35 pays d’Afrique.

www.africafc.org

