IQM與是德科技簽署合作備忘錄，就內部量子計算解決方案展開合作

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--歐洲超導量子電腦建造領域的領導者IQM Quantum Computers (IQM)與是德科技(Keysight Technologies)簽署了一份合作備忘錄(MoU)，將合作研發量子計算解決方案，以實現內部高效能運算(HPC)。是德科技是幫助加速創新以連接和保護世界的先進設計與驗證解決方案領導廠商。

透過此次合作，兩家公司將利用各自在量子計算和控制系統方面的專長，研究開發可擴充的內部量子電腦，幫助科學家和研究人員充分利用強大的量子計算來實作HPC應用程式。

是德科技為此次合作帶來了其基礎架構方面的專長，包括全球首個全數位化量子控制系統(QCS)、電子設計自動化(EDA)工作流程軟體，以及世界一流的量子編譯、抑制和誤差診斷工具等。

IQM Quantum Computers夥伴關係負責人Peter Eder博士表示：「我們的目標是為全球客戶和潛在使用者提供各種解決方案，此次與是德科技建立的獨特夥伴關係將使我們能夠為相容HPC的內部量子計算系統打造產業領先的解決方案。憑藉自身作為歐洲超導量子計算領導者的優勢地位，我們將繼續發揮專長，推動產業解決方案和生態系統的發展。」

是德科技量子工程解決方案(QES)集團策略成長計畫總監Eric Holland博士表示：「我們很高興能與IQM合作，提供業界領先的內部量子計算解決方案，以實現高效能運算方面的科學工作流程。是德科技的全球影響力、高效能產品研發歷史及強大的量子團隊與IQM的業界聲譽和業務專長相結合，有助於聯手打造引人注目的內部量子解決方案，進而為科學計算提供助力。」

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關於是德科技

是德科技提供先進的設計與驗證解決方案，幫助加速創新以連接和保護世界。是德科技對速度和準確度的追求現已延伸至軟體驅動的洞察和分析，可幫助縮短未來技術產品的開發生命週期，涵蓋設計模擬、原型驗證、自動化軟體測試、製造分析，以及企業、服務提供者和雲端環境中的網路效能最佳化和可視性等，從而讓產品更快地進入市場。我們的客戶遍及全球通訊和工業生態系統、航空航太和國防、汽車、能源、半導體和通用電子市場。是德科技2021會計年度的營收為49億美元。如需瞭解有關是德科技(NYSE: KEYS)的更多資訊，請造訪我們的網站：www.keysight.com。

關於IQM Quantum Computers

IQM是建構量子電腦的泛歐領導者。IQM為超級計算中心和研究實驗室提供內部量子電腦，並提供對其硬體的全方位存取。對於工業客戶，IQM透過獨特的、針對具體應用的聯合設計方法發揮量子優勢。IQM目前與VTT聯手建造芬蘭第一台商用54量子位元量子電腦。此外，一個由IQM領導的聯盟(Q-Exa)正在德國建造量子電腦，該量子電腦將整合到HPC超級電腦中，為未來的科學研究打造量子加速器。IQM在巴黎、馬德里、慕尼黑和埃斯波設有辦事處，擁有200多名員工。

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