IQM与是德科技签署谅解备忘录，就内部量子计算解决方案开展合作

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--欧洲超导量子计算机建造领域的领导者IQM Quantum Computers (IQM)与是德科技(Keysight Technologies)签署了一份谅解备忘录(MoU)，将合作研发量子计算解决方案，以实现内部高性能计算(HPC)。是德科技是帮助加速创新以连接和保护世界的先进设计与验证解决方案领先供应商。

通过此次合作，两家公司将利用各自在量子计算和控制系统方面的专长，研究开发可扩展的内部量子计算机，帮助科学家和研究人员充分利用强大的量子计算来实施HPC应用。

是德科技为此次合作带来了其基础设施方面的专长，包括全球首个全数字化量子控制系统(QCS)、电子设计自动化(EDA)工作流程软件，以及世界一流的量子编译、消解和误差诊断工具等。

IQM Quantum Computers伙伴关系负责人Peter Eder博士表示：“我们的目标是为全球客户和潜在用户提供各种解决方案，此次与是德科技建立的独特伙伴关系将使我们能够为兼容HPC的内部量子计算系统打造行业领先的解决方案。依托自身作为欧洲超导量子计算领导者的优势地位，我们将继续发挥专长，推动行业解决方案和生态系统的发展。”

是德科技量子工程解决方案(QES)集团战略增长计划总监Eric Holland博士表示：“我们很高兴能与IQM合作，提供业界领先的内部量子计算解决方案，以实现高性能计算方面的科学工作流程。是德科技的全球影响力、高性能产品研发历史及强大的量子团队与IQM的业界声誉和业务专长相结合，有助于联手打造引人注目的内部量子解决方案，进而为科学计算提供助力。”

###

关于是德科技

是德科技提供先进的设计与验证解决方案，帮助加速创新以连接和保护世界。是德科技对速度和精度的追求现已延伸至软件驱动的洞察和分析，可帮助缩短未来技术产品的开发生命周期，涵盖设计模拟、原型验证、自动化软件测试、制造分析，以及企业、服务提供商和云环境中的网络性能优化和可视性等，从而让产品更快地进入市场。我们的客户遍及全球通信和工业生态系统、航空航天和国防、汽车、能源、半导体和通用电子市场。是德科技2021财年的营收为49亿美元。如需了解有关是德科技(NYSE: KEYS)的更多信息，请访问我们的网站：www.keysight.com。

关于IQM Quantum Computers

IQM是构建量子计算机的泛欧领导者。IQM为超级计算中心和研究实验室提供内部量子计算机，并提供对其硬件的全方位访问。对于工业客户，IQM通过独特的、针对具体应用的联合设计方法发挥量子优势。IQM目前与VTT联手建造芬兰第一台商用54量子位量子计算机。此外，一个由IQM领导的联盟(Q-Exa)正在德国建造量子计算机，该量子计算机将集成到HPC超级计算机中，为未来的科学研究创建量子加速器。IQM在巴黎、马德里、慕尼黑和埃斯波设有办事处，拥有200多名员工。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。