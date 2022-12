IQM et Keysight concluent un mémorandum d'accord en vue de collaborer sur une solution d'informatique quantique sur site

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (IQM), le leader européen de la fabrication d’ordinateurs quantiques supraconducteurs, et Keysight Technologies, un fournisseur de premier plan de solutions avancées de conception et de validation ayant pour objectif de contribuer à l'accélération de l'innovation pour connecter et sécuriser le monde, ont signé un mémorandum d'accord afin de mener des recherches sur le développement d'une solution d'informatique quantique rendant possibles des opérations de calcul haute performance (CHP) sur site.

Grâce à cette collaboration, les deux entreprises mettront à profit leurs connaissances spécialisées respectives en systèmes de contrôle et de calcul quantiques afin d'étudier la mise au point d'ordinateurs quantiques sur site évolutifs et susceptibles de permettre aux scientifiques et aux chercheurs d'exploiter le potentiel du calcul quantique pour des applications CHP.

Cette collaboration bénéficie de l'expertise de Keysight en matière d'infrastructures, notamment à travers le premier système de contrôle quantique (QCS pour Quantum Control System) entièrement numérique au monde, le logiciel de workflow EDA (Electronic Design Automation ou automatisation de conception électronique), ainsi que des outils haut de gamme de diagnostic d'erreurs, d'atténuation et de compilation quantiques.

« Notre objectif est d'offrir à nos clients et à nos utilisateurs potentiels du monde entier un accès à diverses solutions. Ce partenariat unique avec Keysight nous permettra de créer des systèmes d'informatique quantique sur site à la pointe du secteur et compatibles avec des applications CHP », a déclaré le Dr Peter Eder, directeur des partenariats chez IQM Quantum Computers. « Forts de notre position de leader européen de l'informatique quantique des supraconducteurs, nous continuerons à accroître notre expertise pour faire avancer les solutions du secteur et développer cet écosystème. »

« Nous sommes ravis de nous associer à IQM pour proposer une solution d'informatique quantique sur site de pointe et créer des flux de travail scientifiques CHP », a indiqué le Dr Eric Holland, directeur des initiatives de croissance stratégique du groupe de Keysight dédié aux solutions d'ingénierie quantique (QES pour Quantum Engineering Solutions). « L'équipe d'informatique quantique extrêmement compétente de Keysight, son envergure mondiale et ses antécédents en matière de produits haute performance, associés à la réputation et aux accomplissements d'IQM, rendent leur collaboration incontournable pour développer une solution quantique sur site axée sur le calcul scientifique. »

###

À propos de Keysight Technologies

Keysight fournit des solutions avancées de conception et de validation qui contribuent à l'accélération de l'innovation dans le but de connecter et de sécuriser le monde. La détermination de Keysight à proposer des solutions caractérisées par la rapidité et la précision s'étend aux informations et aux analyses pilotées par logiciels qui permettent la commercialisation plus rapide des produits technologiques de demain à tous les stades du développement, des simulations de conception, de la validation des prototypes, des tests logiciels automatisés, des analyses de fabrication et de l'optimisation et de la visibilité des performances des réseaux dans des environnements cloud, d'entreprise et de fournisseur de services. Nos clients sont actifs dans les écosystèmes mondiaux des communications et de l'industrie, ainsi que sur les marchés automobiles, aéronautiques et de la défense, de l'énergie, des semiconducteurs et de l'électronique grand public. Keysight a généré des revenus de 4,9 milliards USD au cours de l'exercice fiscal 2021. Pour de plus amples informations relatives à Keysight Technologies (NYSE : KEYS), rendez-vous sur www.keysight.com.

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM est le leader paneuropéen de la fabrication d’ordinateurs quantiques. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site aux centres de supercalcul et aux laboratoires de recherche tout en offrant un accès complet à son matériel. Les clients industriels d'IQM disposent d'un avantage quantique grâce à une approche unique de co-conception spécifique à chaque application. En Finlande, IQM met au point le premier ordinateur quantique commercial de 54 qubits avec VTT. Un consortium dirigé par IQM (Q-Exa) travaille également à la conception d'un ordinateur quantique en Allemagne, qui sera intégré à un superordinateur CHP afin de créer un accélérateur quantique pour la recherche scientifique de demain. IQM compte plus de 200 collaborateurs et possède des bureaux à Paris, Madrid, Munich et Espoo.

