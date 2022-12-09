Wasabi Technologies完成D輪融資，獲得來自Azura、SiS Cloud Global Tech Fund 8和Prosperity7 Ventures的1500萬美元追加資金

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--熱雲儲存公司Wasabi Technologies今天完成D輪融資，獲得由Azura、SiS Cloud Global Tech Fund 8和包括Prosperity7 Ventures在內的現有投資者領投的另外1500萬美元的新股權融資。繼2022年9月獲得1.25億美元的股權融資後，該筆追加融資使Wasabi的D輪融資達到1.4億美元。連同其現有的債務融資，公司迄今已籌集超過5億美元的資金。近期公司的估值達到11億美元。

Wasabi為世界各地的企業提供快速、實惠和高度可靠的雲端資料儲存，其成本是超大規模供應商或企業本機存放區的五分之一，且對資料出口或API請求不收費，也沒有複雜的分層。公司最近還發佈了Cloud Sync Manager（雲端同步處理管理員），讓客戶能夠以低廉的價格將其資料從AWS等昂貴的超大規模環境中直接遷移到Wasabi。對於希望穩定每月支出和抵禦當前世界經濟不確定性的組織來說，這些雲端儲存的成本撙節至關重要。

Wasabi Technologies財務長Michael Bayer表示：「即使在經濟不穩定、需要縮減開支的環境下，投資於資料和資料儲存仍然十分必要。資料是任何組織的生命線，簡單、安全和經濟實惠的解決方案就能帶來革新。Wasabi雲端儲存對我們的客戶來說是有吸引力的方案，因為我們為他們省錢；對投資者來說也是如此，因為我們正在快速成長。我們此次D輪融資的擴大證實了我們所提供的價值。」

Wasabi現在得到4萬多家客戶的信任，包括波士頓紅襪隊和利物浦足球俱樂部，擁有250多名全球員工，在北美、歐洲和亞太地區設置13個儲存區域。公司擁有由1.4萬家合作夥伴組成的生態系統，其中包括世界上大多數一流的備份、災難復原和監控公司。同時，公司的營收逐年倍增，德勤因而將Wasabi列入北美成長最快的科技公司Fast500排行榜。

如欲瞭解Wasabi如何儲存全世界資料的更多資訊，請造訪wasabi.com。

關於Wasabi Technologies

Wasabi為世界各地的企業提供簡單、可預測且能負擔得起的熱雲儲存。公司讓各企業能夠以相當於競爭對手五分之一的價格儲存和即時存取無限量的資料，而且沒有複雜的層級或不可預測的網路出口費用。Wasabi備受全球數以萬計的客戶信任，是公認的科技界成長最快和極具遠見的公司之一。Wasabi由Carbonite共同創辦人和雲端儲存先驅David Friend和Jeff Flowers創建，是總部位於波士頓的私人公司。Wasabi是波士頓紅襪棒球隊的光榮合作夥伴，也是利物浦足球俱樂部和波士頓棕熊冰球隊的官方雲端儲存合作夥伴。

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