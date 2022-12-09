Wasabi Technologies完成D轮融资，获得来自Azura、SiS Cloud Global Tech Fund 8和Prosperity7 Ventures的1500万美元追加资金

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--热云存储公司Wasabi Technologies今天完成了D轮融资，获得了由Azura、SiS Cloud Global Tech Fund 8和包括Prosperity7 Ventures在内的现有投资者领投的另外1500万美元的新股权融资。继2022年9月获得1.25亿美元的股权融资后，该笔追加融资使Wasabi的D轮融资达到1.4亿美元。连同其现有的债务融资，公司迄今已筹集了超过5亿美元的资金。近期公司的估值达到11亿美元。

Wasabi为世界各地的企业提供快速、实惠和高度可靠的云数据存储，其成本是超大规模供应商或企业本地存储的五分之一，且对数据出口或API请求不收费，也没有复杂的分层。公司最近还发布了Cloud Sync Manager（云同步管理器），让客户能够以低廉的价格将其数据从AWS等昂贵的超大规模环境中直接迁移到Wasabi。对于希望稳定每月支出和抵御当前世界经济不确定性的组织来说，这些云存储的成本节约至关重要。

Wasabi Technologies首席财务官Michael Bayer表示：“即使在经济不稳定、需要缩减开支的环境下，投资于数据和数据存储仍然十分必要。数据是任何组织的生命线，一个简单、安全和经济实惠的解决方案就是一场革新。Wasabi云存储对我们的客户来说是一个有吸引力的方案，因为我们为他们省钱；对投资者来说也是如此，因为我们正在快速增长。我们此次D轮融资的扩大证实了我们所提供的价值。”

Wasabi现在得到了4万多家客户的信任，包括波士顿红袜队和利物浦足球俱乐部，拥有250多名全球员工，在北美、欧洲和亚太区设置13个存储区域。公司拥有由1.4万家合作伙伴组成的生态系统，其中包括世界上大多数领先的备份、灾难恢复和监控公司。同时，公司的营收逐年翻番，德勤因而将Wasabi列入北美发展最快的技术公司Fast500名单。

如需了解更多关于Wasabi如何存储全世界数据的更多信息，请访问wasabi.com。

关于Wasabi Technologies

Wasabi为世界各地的企业提供简单、可预测且能负担得起的热云存储。公司让各企业能够以相当于竞争对手五分之一的价格存储和即时访问无限量的数据，而且没有复杂的层级或不可预测的网络出口费用。Wasabi备受全球数以万计客户的信任，是公认的技术发展飞快和极具远见的公司之一。Wasabi由Carbonite联合创始人和云存储先驱David Friend和Jeff Flowers创建，是一家总部位于波士顿的私营公司。Wasabi是波士顿红袜棒球队的光荣合作伙伴，也是利物浦足球俱乐部和波士顿棕熊冰球队的官方云存储合作伙伴。

欢迎在Twitter、Facebook、Instagram和The Bucket上关注和联系Wasabi。

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