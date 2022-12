EDITION annuncia un piano di espansione globale

The Riviera Maya EDITION at Kanai (Photo: Business Wire)

BETHESDA, Maryland--(BUSINESS WIRE)--Sotto la nuova dirigenza di Josh Fluhr, Vicepresidente Senior e Direttore generale globale, EDITION Hotels sta dando impulso all’espansione globale – si prevede che entro il 2027 il portafoglio raddoppierà, a 30 proprietà. Il brand sinonimo di uno stile di vita all’insegna del lusso rivela inoltre l’evoluzione del suo innovativo concept con l’introduzione di vari residence di lusso autonomi.

EDITION Hotels, che attualmente ha già 15 alberghi in attività in tutto il mondo, prevede di lanciare cinque nuove proprietà nel 2023, di cui quattro in nuove destinazioni – Roma, Riviera Maya a Kanai in Messico, Singapore e Jeddah – e una seconda a Tokyo nel quartiere di Ginza. Il piano di espansione di EDITION continuerà nel 2024 e oltre, con aperture di alberghi quest’anno in numerose destinazioni importanti, quali il Lago di Como e il Mar Rosso.

Sulla scia del successo dei residence EDITION nel quadro dello sviluppo di alberghi a Miami, West Hollywood e Tampa, sono in fase di creazione i primi residence EDITION autonomi a Miami Edgewater e Fort Lauderdale, il cui lancio è previsto rispettivamente nel 2026 e 2027. I residence EDITION rappresentano una nuova generazione di appartamenti di lusso in multiproprietà, progettati con la distintiva fusione di moderna raffinatezza e autentica creatività ispirata all’ambiente locale che contraddistingue il brand EDITION.

EDITION è un gruppo di alberghi personalizzati che bilancia in modo perfetto design eccezionale e vera innovazione, mentre combinano un moderno servizio di lusso personale con irresistibili ristoranti, bar e locali di intrattenimento. Ciascuna proprietà EDITION offre un’esperienza di stile di vita completa, che rispecchia il meglio dell’attuale ambiente culturale e sociale e del luogo in cui è situata.

Josh Fluhr ha così commentato: “ La rapida crescita degli hotel EDITION e l’interesse dimostrato dalla comunità di sviluppatori immobiliari alla creazione di residence autonomi illustra chiaramente la solidità del brand. Estendendo il nostro brand EDITION, rappresentativo di ospitalità per uno stile di vita improntato al lusso, al segmento dei residence autonomi offriamo ai nostri ospiti più fedeli l’opportunità di viverne direttamente il lifestyle senza lasciare la propria abitazione. Prevediamo che entro la fine del 2023 EDITION opererà in 20 destinazioni, mentre aggiungiamo alberghi in mercati attuali e nuovi in tre continenti e al tempo stesso continuiamo a creare una solida pipeline”.

Seguono ulteriori informazioni sulle aperture nel 2023 e i tempi previsti:

Il Rome EDITION | Apertura prevista: primavera 2023

La prima proprietà italiana di EDITION Hotels sarà caratterizzato da 93 camere e suites, di cui due panoramiche penthouses ciascuna con terrazzo privato. Il Rome EDITION offrirà un esclusivo ristorante d’autore, con spazi interni ed esterni, la cui cucina farà innamorare sia le persone del luogo che i visitatori; un bar Punch Room in cui verranno preparati con maestria cocktail eccezionali, ed un terrazzo in cui gli ospiti potranno scegliere di consumare spuntini locali, un drink mentre ammirano il panorama della città oppure ritrovarsi con amici per festeggiare o rilassarsi sul finire della giornata. Oltre a spazi per eventi sia all’esterno che all’interno, l’hotel ospiterà una piscina panoramica, una grande palestra con attrezzature modernissime e due sale per trattamenti terapeutici ed estetici, compresi massaggi per coppie.

Situato nel centro della città, a pochi passi da Via Veneto e dalla Fontana del Tritone di Bernini a Piazza Barberini, il Rome EDITION si trova a breve distanza a piedi da tutto il meglio che la città ha da offrire, come la scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi, i giardini e la galleria di Villa Borghese, e altre meraviglie che fanno di Roma una destinazione che non si può non visitare. Con un sapiente e curato connubbio tra storia e lusso moderno, l’hotel è ospitato all’interno di un suggestivo edificio storico, progettato da Cesare Pascoletti in collaborazione con l’architetto Marcello Piacentini, uno dei più famosi architetti del Razionalismo Italiano del 20o secolo.

Il Riviera Maya EDITION a Kanai | Apertura prevista: estate 2023

Si prevede che il Riviera Maya EDITION a Kanai, la prima proprietà di EDITION in Messico, aprirà nell’estate del 2023. Con 180 camere e suites, l’albergo sarà situato nella lussuosa area di sviluppo di Kanai e offrirà sei locali dove mangiare e bere, compreso un ristorante d’autore, un beach club e un bar presso la piscina, una spa e una vasta suite – 206 metri quadri – sull’attico. Oltre a varie sale riunioni, l’hotel ospiterà un vasto spazio all’aperto per feste ed eventi su grande scala. Situata presso un lido sabbioso incontaminato, la proprietà fronteggerà l’oceano nella meravigliosa zona costiera dei Caraibi. Riviera Maya è nota per le sue mangrovie e lagune, le antiche città dei Maya, le spiagge tropicali, le riserve ecologiche e la seconda più grande barriera corallina al mondo.

Il Jeddah EDITION | Apertura prevista: estate 2023

EDITION si espanderà nell’Arabia Saudita con la sua prevista terza proprietà nel Medio Oriente. L’albergo è situato lungo la Jeddah Corniche presso lo Yacht Club & Marina e vicino al circuito di Formula 1, con facile accesso al centro della città di Jeddah e al famoso centro commerciale Mall of Arabia. Con 63 stanze, comprese 11 suites, il nuovo hotel presenterà un ristorante d’autore, una lounge nella lobby, un bar dall’atmosfera intima, una terrazza e piscina.

Il Tokyo EDITION, Ginza | Apertura prevista: estate 2023

Sulla scia di successo del lancio sul finire del 2020, del Tokyo EDITION di Toranomon, il primo hotel EDITION in Giappone, il Tokyo EDITION di Ginza rafforzerà la posizione pioneristica del brand dal lifestyle elettrizzante in Asia. L’hotel, che aprirà nell’estate del 2023, sarà situato presso Chuo Street, una delle più grandi destinazioni nella città per lo shopping e l’intrattenimento di alto livello. Per la proprietà, costruita recentemente, si prevedono 86 camere e suites, tre destinazioni incredibili in cui mangiare e bere, compreso un bar sulla terrazza, oltre ad una sala per riunioni e una palestra all’avanguardia.

Il Singapore EDITION | Apertura prevista: autunno 2023

A Singapore sorgerà il primo hotel EDITION dell’Asia sud-orientale. La proprietà sarà caratterizzata da 190 camere e sarà situata nel cuore del distretto Orchard nel centro città, la destinazione più popolare in cui fare shopping e divertirsi a Singapore. Oltre a cinque ristoranti e bar, una piscina sulla terrazza, una spa e una palestra, saranno realizzati anche sale e spazi all’aperto per riunioni ed eventi per un totale di 600 metri quadri.

