Kyndryl Canada et Dyslexie Canada s'associent afin de se concentrer sur l'offre d'un accès équitable à l'éducation pour les élèves.

MARKHAM, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kyndryl (NYSE : KD), le plus important fournisseur de services d'infrastructure informatique au Canada et même sur la planète, se joint à Dyslexie Canada, un organisme de bienfaisance national fondé en 2016 afin de défendre la cause de tous les enfants canadiens atteints de dyslexie. Kyndryl Canada et Dyslexie Canada travailleront donc en collaboration afin d'accroître la prise de conscience des défis auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes dyslexiques et d'aider ces personnes à découvrir des carrières enrichissantes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

La dyslexie est la cause la plus fréquente des difficultés d'apprentissage en matière de lecture, d'écriture et d'orthographe. Elle touche entre 10 % et 20 % des gens, ce qui équivaut à 750 000 enfants au Canada. La plupart des enfants et des jeunes dyslexiques ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin pour réussir. 87 % des jeunes qui ne suivent pas un enseignement ou une formation ou n'occupent pas un emploi souffrent d'un trouble de l'apprentissage, d'une maladie mentale ou des deux. Et seulement 26 % des jeunes (de 15 à 29 ans) ayant des difficultés d'apprentissage sont embauchés contre près de 52 % de tous les autres appartenant à cette tranche d'âge.

Kyndryl s'engage à appuyer les initiatives sociales et environnementales lorsqu'elle peut miser sur son personnel et sa technologie pour avoir le plus grand impact possible. Dans le cadre de sa stratégie en matière de responsabilité sociale d'entreprise, Kyndryl se concentre sur «l'enseignement tourné vers l'avenir», lequel soutient un accès équitable à une éducation centrée sur les élèves et optimisée grâce à la technologie.

La collaboration entre Kyndryl et Dyslexie Canada verra les deux organisations s'investir dans des programmes et des campagnes de sensibilisation qui invitent les élèves dyslexiques à découvrir le large éventail d'opportunités qui s'offrent à eux avec des carrières dans le monde des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Les programmes iront des plateformes de médias sociaux et des sessions en ligne à des événements en personne dans la mesure du possible. Par ailleurs, Dyslexie Canada offrira aux membres de l'équipe Kyndryl des occasions d'en apprendre davantage au sujet de la dyslexie et des façons dont ils peuvent, en tant que citoyens, aider les enfants, leurs collègues et les membres de leurs communautés aux prises avec cette maladie à réussir.

À propos de Dyslexie Canada

Dyslexie Canada est un organisme de bienfaisance national qui s'est donné pour mission de s'assurer que chaque enfant dyslexique au Canada reçoit une formation juste et équitable. Dyslexie Canada a été fondé en 2016 afin de s'assurer qu'il y avait une voix nationale et un forum pour défendre la cause de tous les enfants canadiens atteints de dyslexie. En établissant des partenariats avec des organisations professionnelles et des experts et des défenseurs de cette cause, Dyslexie Canada s'efforce de provoquer un changement systémique en mobilisant et en éduquant le public et en établissant une législation spécifique à la reconnaissance et à la guérison de la dyslexie.

www.dyslexiacanada.org

À propos de Kyndryl

Kyndryl (NYSE : KD) est le plus important fournisseur de services d'infrastructure informatique dans le monde avec des milliers d'entreprises clientes desservies dans plus de 60 pays. L'entreprise conçoit, crée, gère et modernise les systèmes d'information complexes et essentiels dont le monde dépend chaque jour. Si vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site www.kyndryl.com.