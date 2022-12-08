洛克希德·馬丁和Sintavia合作推動金屬積層製造

馬里蘭州貝塞斯達和佛羅里達州好萊塢--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin Corporation, NYSE: LMT)和Sintavia, LLC今天宣布達成合作，將攜手擴大對可以替代鑄鍛件的金屬積層製造(AM)機會的研究。積層製造（也稱3D列印）能夠提高現有鑄鍛件供應鏈的效率，提供具有更高細節水準的零件以及更多的設計機會。

Sintavia是洛克希德·馬丁的積層製造供應商，為金屬積層零件製造和生產相關的多個專案提供支援。新合作將探索更多的積層製造技術領域，包括雷射粉末床融合、電子束定向能量沉積和摩擦攪拌積層製造。

此次雙方合作關係的強化建立在白宮AM Forward倡議的基礎之上，該倡議是喬·拜登(Joe Biden)總統在5月宣布的一項自願性契約，旨在支持美國供應商對積層製造的採用和部署，從而加強美國的供應鏈。

Sintavia創辦人兼執行長Brian Neff表示：「Sintavia和洛克希德·馬丁均致力於提高國防工業供應商群體的能力、敏捷性和競爭力。我們與洛克希德·馬丁的合作目標是發現並減少製造中的效率不彰問題，特別是在飛行器關鍵結構的生產方面。」

洛克希德·馬丁負責營運流程轉型的副總裁David Tatro表示：「洛克希德·馬丁與Sintavia的合作展現了我們對白宮AM Forward倡議的承諾，旨在降低總體營運成本並加強我們的國內供應鏈，這些工作符合我們的21世紀安全願景。」

關於洛克希德·馬丁

洛克希德·馬丁公司總部位於馬里蘭州貝塞斯達，是一家全球性的安全和航空航太公司，在全球擁有約114,000名員工，主要從事先進技術系統、產品和服務的研究、設計、開發、製造、整合和維護。敬請在Twitter上關注@LMNews，瞭解公司的最新公告和新聞。

關於Sintavia

Sintavia為航空航太和國防等領域的客戶設計和3D列印先進的推進系統和熱力系統。Sintavia是積層製造商綠色貿易協會的創始成員，致力於採用業界頂級品質標準，擁有多項國際航空材料認證(Nadcap)和其他航空航太認證。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.sintavia.com。

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