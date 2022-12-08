洛克希德·马丁和Sintavia合作推进金属增材制造

马里兰州贝塞斯达和佛罗里达州好莱坞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corporation, NYSE: LMT)和Sintavia, LLC今天宣布达成合作，将携手扩大对可以替代铸锻件的金属增材制造(AM)机会的研究。增材制造（也称3D打印）能够提高现有铸锻件供应链的效率，提供具有更高细节水平的零件以及更多的设计机会。

Sintavia是洛克希德·马丁的增材制造供应商，为金属增材零件制造和生产相关的多个项目提供支持。新合作将探索更多的增材制造技术领域，包括激光粉末床融合、电子束定向能量沉积和摩擦搅拌增材制造。

此次双方合作关系的强化建立在白宫“AM Forward”倡议的基础之上，该倡议是拜登总统在5月宣布的一项自愿性契约，旨在支持美国供应商对增材制造的采用和部署，从而加强美国的供应链。

Sintavia创始人兼首席执行官Brian Neff表示：“Sintavia和洛克希德·马丁均致力于提高国防工业供应商群体的能力、敏捷性和竞争力。我们与洛克希德·马丁的合作目标是发现并减少制造中的低效问题，特别是在飞行器关键结构的生产方面。”

洛克希德·马丁负责运营流程转型的副总裁David Tatro表示：“洛克希德·马丁与Sintavia的合作展现了我们对白宫‘AM Forward’倡议的承诺，旨在降低总体运营成本并加强我们的国内供应链，这些工作符合我们的21世纪安全愿景。”

关于洛克希德·马丁

洛克希德·马丁公司总部位于马里兰州贝塞斯达，是一家全球性的安全和航空航天公司，在全球拥有约114,000名员工，主要从事先进技术系统、产品和服务的研究、设计、开发、制造、集成和维护。敬请在Twitter上关注@LMNews，获取公司的最新公告和新闻。

关于Sintavia

Sintavia为航空航天和国防等领域的客户设计和3D打印先进的推进系统和热力系统。Sintavia是增材制造商绿色贸易协会的创始成员，致力于采用业界顶级质量标准，拥有多项国际航空材料认证(Nadcap)和其他航空航天认证。如需了解更多信息，请访问http://www.sintavia.com。

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