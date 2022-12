Lockheed Martin et Sintavia font équipe pour faire progresser la fabrication additive métallique

BETHESDA, Maryland et HOLLYWOOD, Floride--(BUSINESS WIRE)--Lockheed Martin Corporation, (NYSE : LMT), et Sintavia, LLC, ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à étendre la recherche sur les possibilités de fabrication additive métallique (FAM) comme alternative au moulage et au forgeage. La fabrication additive, également connue sous le nom d'impression 3D, a la capacité non seulement d'améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement existantes en pièces moulées et forgées, mais aussi de fournir des pièces avec un niveau de détail plus élevé et de meilleures possibilités de conception.

Sintavia est un fournisseur de fabrication additive pour Lockheed Martin, soutenant plusieurs programmes de fabrication et de production de pièces métalliques additives. Cette nouvelle collaboration permettra d'explorer d'autres domaines technologiques de la fabrication additive, notamment la fusion laser sur lit de poudre, le dépôt d'énergie dirigé par faisceau d'électrons et la fabrication additive par friction.

Cette relation consolidée s'appuie sur l'initiative de la Maison Blanche « AM Forward », annoncée par le président Joe Biden en mai, un pacte volontaire visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement américaines en soutenant l'adoption et le déploiement de la fabrication additive par les fournisseurs basés aux États-Unis.

« Sintavia et Lockheed Martin se sont engagés à améliorer la capacité, l'agilité et la compétitivité de la base d'approvisionnement du secteur de la défense », a déclaré Brian Neff, fondateur et PDG de Sintavia. « Notre partenariat avec Lockheed Martin vise à identifier et à rationaliser les inefficacités de fabrication, en particulier dans la production de structures essentielles aux opérations aéronautiques ».

« La collaboration de Lockheed Martin avec Sintavia démontre notre dévouement à la campagne de la Maison Blanche « AM Forward » en réduisant les coûts d'exploitation globaux et en renforçant notre chaîne d'approvisionnement nationale, des efforts qui s'inscrivent dans notre vision de la sécurité du 21esiècle », a déclaré David Tatro, vice-président de la transformation des processus opérationnels chez Lockheed Martin.

À propos de Lockheed Martin

Lockheed Martin Corporation, dont le siège social est situé à Bethesda, dans le Maryland, est une entreprise internationale spécialisée dans la sécurité et l’aéronautique qui emploie environ 114 000 collaborateurs à travers le monde et dont les principales activités sont la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l’intégration et la maintenance de systèmes, produits et services technologiques avancés. Veuillez suivre @LMNews sur Twitter pour les dernières annonces et nouvelles de l'ensemble de l’entreprise.

À propos de Sintavia

Sintavia conçoit et imprime en 3D des systèmes de propulsion et des systèmes thermodynamiques pour les secteurs aérospatial et de la défense. Membre fondateur de l’Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s’est engagée à respecter les normes de qualité les plus élevées du secteur. L'entreprise détient en outre plusieurs certifications Nadcap et autres accréditations aéronautiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

