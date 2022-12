Electromin acquiert sa première navette autonome Navya pour accélérer les projets pilote en Arabie saoudite

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Navya (FR0013018041) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de mobilité autonome, vient de signer la vente d’une navette autonome Arma à son partenaire Electromin, société de solutions d'eMobilité clés en main détenue à 100% par Petromin Corporation (« Petromin »), elle-même un acteur de premier plan dans le domaine des lubrifiants de pointe, de la technologie automobile, de la mobilité multimodale et du transport durable.

Cette commande vient s'ajouter à l'accord de distribution signé entre Navya et Electromin fin juillet 2022 en vue d'accélérer la promotion et le développement des véhicules et services Navya au Moyen-Orient.

En réponse au nombre croissant de projets de mobilité partagée et innovants en cours en Arabie Saoudite, l'acquisition d'Electromin lui permettra de démontrer les avantages de la navette autonome, en mettant en place des projets pilotes avec des clients clés dans le Royaume. Des formations à l'utilisation, à l'exploitation et à la maintenance de la navette sont également prévues, qui permettront à Electromin de développer ses compétences en mobilité autonome, tout en apportant des solutions sous forme de services de proximité rapides et efficaces et d'accompagnement ciblé sur les cas d'usage de ses clients.

Cette nouvelle vente d'une navette autonome ouvrira la porte à de nouveaux projets en Arabie saoudite, et permettra à Navya de consolider sa position sur ce marché stratégique avec les villes intelligentes émergentes et les projets greenfield ambitieux qui apparaissent à travers le Moyen-Orient. Electromin travaille déjà avec une entité gouvernementale pour tester des véhicules autonomes dont cette première navette fera partie.

Kalyana Sivagnadam, Président du groupe Petromin Corporation et Directeur Général d’Electromin : « Nous sommes heureux de cette première acquisition de navette autonome Navya qui va nous permettre de gagner en compétences et en rapidité pour fournir à nos clients des services de déploiement agiles permettant d’accélérer les phases d’expérimentation de nombreux projets à forte dimension sur tout le territoire. Les navettes autonomes sont un élément clé des plans de mobilité de l’Arabie saoudite et notre partenariat avec Navya va nous permettre de contribuer à la réalisation de la vision 2030 du Royaume. »

Sophie Desormière, Présidente du directoire de Navya : « Notre partenariat avec Electromin franchit une nouvelle étape avec notre projet commun d’accélération de notre développement en Arabie saoudite. L’acquisition d’une navette autonome par Electromin va permettre d’apporter des prestations de services optimisées pour tous nos clients du Moyen-Orient dans une logique d’accompagnement local au plus près de leurs besoins. De nombreux programmes de transport durable autonome sont en cours dans ce territoire hautement stratégique pour Navya et les démonstrations en conditions réelles sont incontournables pour mieux structurer les projets et préparer l’intégration de nos véhicules autonomes dans leur environnement réel. »

A propos d’Electromin

Electromin est le principal fournisseur d'Arabie saoudite de solutions d’eMobilité clés en main axées sur la technologie et destinées aux véhicules de tourisme, aux flottes commerciales et gouvernementales, aux transports en commun et aux grands projets d'infrastructure. Le monde change, nous construisons l'avenir de l'eMobilité pour vous permettre de maintenir votre avance.

Plus d’informations : www.electromin.com

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech