Stibo Systems annonce un partenariat avec KPMG

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Stibo Systems, spécialiste mondial des solutions de Master Data Management (MDM), annonce un partenariat avec KPMG, réseau de cabinets d’audit et de conseil. Ce partenariat, qui concerne la France, a pour objet la transformation digitale et des données.

« La transformation des données ne concerne pas uniquement la technologie, elle concerne aussi les processus métier, l'organisation, la gouvernance et la gestion du changement » précise Frédéric Collet, responsable du développement des Alliances technologiques chez KPMG France. « Stibo Systems et KPMG ont le même objectif : nous aidons nos clients à exploiter tous les avantages de la technologie, car le digital passe d’abord par l’humain. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre écosystème de partenaires français un partenaire aussi prestigieux que KPMG, » a déclaré Frédéric Marie, Directeur général de Stibo Systems pour la France, l’Espagne et le Portugal. « KPMG et Stibo Systems partagent les mêmes valeurs et la même vision, avec pour objectif un monde plus durable grâce à la technologie. Ce partenariat constitue une étape importante de notre parcours en vue de créer ‘de meilleures entreprises pour un monde meilleur’. »

Le partenariat de Stibo Systems et KPMG rassemble une équipe pluridisciplinaire de plus de 800 experts dans les domaines du digital, de la technologie des données et de l'expérience client. Nous avons pour objectif de créer les plateformes et les modèles d'exploitation suivants :

Définitions des stratégies

Analyses de rentabilisation

Organisation et gouvernance​

Modèles de distribution

Technologie et architecture

« La transformation digitale et des données doit être conçue par et pour les personnes » précise René Hoekstra, Directeur Channel and Alliances EMEA de Stibo Systems. « Le parcours doit être dirigé par de véritables experts de ces sujets - et c’est, j’en suis convaincu, ce que nous allons accomplir grâce à notre partenariat avec KPMG. »

À propos de KPMG

KPMG est un réseau mondial de services d’audit, de conseil, de fiscalité et de droit. Les cabinets de conseil membres de KPMG sont présents dans 146 pays. Ils emploient au total plus de 236 000 collaborateurs afin de répondre aux besoins de leurs clients. En France, nos activités de conseil technologique réunissent une équipe pluridisciplinaire de plus de 800 spécialistes du digital, de la technologie, des données et de l'expérience client. Ces spécialistes couvrent tous les domaines d'expertise, de la stratégie à la mise en œuvre et à la gestion des risques.

À propos de Stibo Systems

Stibo Systems, leader en solutions de Master Data Management (MDM), est le partenaire de confiance pour la transparence des données. Nos solutions accompagnent les entreprises innovantes du monde entier qui exploitent la valeur stratégique de leurs données, quel que soit leur domaine de référence (données produits, données clients, données fournisseurs…). Grâce à nos solutions PIM, PXM, MDM multi-domaines, nous leur donnons les moyens d'améliorer l'expérience client, de rationaliser leurs processus, de stimuler l'innovation, la croissance et de créer le socle essentiel de leur transformation numérique. Ainsi, les entreprises ont une vue unique et précise de leurs référentiels de données ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées et ainsi d’atteindre leurs objectifs de performance, mais aussi de RSE. Stibo Systems est une filiale privée de la fondation Stibo Group A/S, fondée en 1794 et dont le siège est à Aarhus, au Danemark. Plus d'informations sur https://www.stibosystems.com/fr.