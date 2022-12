ROMA--(BUSINESS WIRE)--

Bluefield Partners LLP

('Bluefield' o la 'Società')

Bluefield inaugura il nuovo ufficio in Italia

Bluefield Partners LLP, societá d’investimento specializzata nelle energie rinnovabili con sede nel Regno Unito, è lieta di annunciare di aver recentemente inaugurato il nuovo ufficio in Italia con sede a Roma, che ospiterá i team della Bluefield Italia Srl e della Bluefield Services Italia Srl. L'apertura del nuovo ufficio rappresenta un elemento chiave strategico per Bluefield mentre continua ad espandere la sua presenza in Europa. La Società è già stata coinvolta nell'investimento e finanziamento di impianti solari fotovoltaici sul territorio italiano per un valore di oltre 150 milioni di euro negli ultimi 18 mesi.

Il nuovo ufficio ospiterá quattro membri della Bluefield Services Italia Srl e sei membri della Bluefield Italia Srl, che complessivamente vantano un'esperienza combinata di circa 1.900 MW (€ 2,92 miliardi) nel settore italiano delle energie rinnovabili e, piú in generale, di circa 14.700 MW (€ 8,12 miliardi) nel settore energetico italiano tra investimenti azionari, project finance e prestiti obbligazioni, per citarne alcuni.

Il team sarà guidato da Alberto Paturzo che è entrato in Bluefield nel 2015 come Country Director di Bluefield Italia e dal 2018 in Bluefield ricopre il ruolo di Director per il Sud Europa. Alberto ha lavorato in consulenza, investimenti e finanza dal 2000, con esperienza nel settore energetico e delle energie rinnovabili dal 2005, con focus sul settore solare fotovoltaico dal 2008. Nel corso della sua carriera, Alberto è stato coinvolto in un numero significativo di transazioni legate al mondo dell’energia solare, tra cui project development, construction, M&A e financing.

Alberto Paturzo, Director per il Sud Europa di Bluefield, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare che abbiamo recentemente inaugurato il nostro ufficio a Roma, che rappresenta un passo significativo per le operazioni di Bluefield in Italia e nell'Europa meridionale. Il 2022 è stato l’anno in cui la strategia di crescita europea di Bluefield di aprire uffici locali nei mercati chiave ha avuto un vero e proprio impulso.”

"L'Italia in particolare è uno dei mercati più interessanti per le energie rinnovabili in Europa, in quanto offre una combinazione di un alto livello di irradiazione per il solare, buone risorse per l'eolico e una chiara necessità di migliorare la sicurezza e l'approvvigionamento energetico attraverso la crescita del settore delle rinnovabili. Siamo fiduciosi di poter giocare un ruolo da protagonisti nella transizione energetica per il mercato italiano.”

Informazioni su Bluefield Partners LLP

Bluefield Partners LLP è stata fondata nel 2009 ed è advisor per gli investimenti di aziende e fondi che investono in infrastrutture per le energie rinnovabili. Vanta una comprovata esperienza nella selezione, acquisizione e supervisione di attività energetiche su larga scala nel Regno Unito e in Europa. Il team è stato coinvolto in fondi rinnovabili e/o transazioni del valore di oltre 4 miliardi di sterline sia nel Regno Unito che in Europa, di cui oltre 1 miliardo di sterline nel Regno Unito da dicembre 2011.

Bluefield Partners LLP ha guidato le acquisizioni e attualmente fornisce servizi di consulenza per oltre 100 impianti solari fotovoltaici situati nel Regno Unito in contesti agricolturi, commerciali o industriali. Con sede nel suo ufficio di Londra, la Societá è supportata da un team dedicato ed esperto di dirigenti di investimento, legali e di portafoglio. Da giugno 2013, Bluefield Partners LLP è Investment Adviser di Bluefield Solar Income Fund, che é presente sul mercato principale della Borsa di Londra ed è membro del FTSE 250.